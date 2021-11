Un cas de COVID-19 entraîne la fermeture d’une école à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’éclosion de COVID-19 dans le comté de Prince résulte en deux autres résultats positifs annoncés dimanche, et entraîne la fermeture d’une école lundi matin.

Cette fois-ci, une personne octogénaire et un élève du secondaire ont été déclarés positifs.

Les responsables de santé publique ont conséquemment annoncé que l’école secondaire Three Oaks Senior High, à Summerside, va être fermée aux élèves lundi.

On s’affaire maintenant à communiquer avec les élèves ou le personnel qui auraient été en contact avec la personne qui a contracté le virus, afin de leur indiquer de se placer en quarantaine et de passer un test de dépistage.

Cela inclut les individus qui voyagent à bord des autobus scolaires #568, 584 et 762.

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de la province, recommande quand même que ceux qui ne reçoivent pas l’appel de la santé publique se rendent à un centre de dépistage rapide de COVID-19.

La santé publique dit agir par mesure de prudence, mais a bon espoir que le risque d’exposition ait été faible pour les élèves et le personnel scolaire.

Il y a désormais 13 cas liés à l’éclosion dans le comté de Prince. La Dre Morrison déclarait la semaine dernière que le cas initial est celui d’une personne récemment revenue dans la province après un séjour à l’extérieur.

Il y a dimanche 18 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique.

Vaccination des 5 à 11 ans

L’Île-du-Prince-Édouard doit annoncer mardi comment se déroulera sa campagne de vaccination des 5 à 11 ans. La province disait s'attendre à une première livraison de 12 000 doses.

Les premiers vaccins pour les 5 à 11 ans, pour lesquels les doses sont plus petites, sont attendus dans les prochains jours. Photo : Associated Press / Ben Gray

Santé Canada vient d’autoriser pour ce groupe d’âge le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre la COVID-19.

Selon les plus récentes données, qui datent du 17 novembre, plus de 90 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés d’au moins 12 ans et admissibles à un vaccin contre la COVID-19 sont désormais considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Un peu plus de 94 % ont reçu au moins leur première dose.