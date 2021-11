Audrey est revenue : la vie après le coma vue par Guillaume Lambert

Offerte depuis le 18 novembre sur Club illico, la série est déclinée en 10 épisodes de 30 minutes.

L’intrigue tourne autour d’une femme de 34 ans (Florence Longpré) qui se réveille miraculeusement d’un long coma 16 ans après avoir été retrouvée inconsciente sur une route de campagne. Entre-temps, bien des choses ont changé autour d’Audrey, la société tout comme les membres de sa garde rapprochée, eux aussi dans une sorte de ″dormance″ depuis des années , résume la production.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Florence et moi, on est amis depuis longtemps, particulièrement depuis les années Like-moi!. C’est notre première collaboration comme scénaristes , explique Guillaume Lambert au micro de Culture club. C’est à la fois son univers et le mien; on ne peut même pas départager qui a écrit quoi. C’est vraiment un bébé à deux têtes.

Ce qui nous unit comme auteurs, c'est une volonté de faire parler le vrai monde. On n’hésite pas à creuser les émotions. On est tous les deux issus de la classe moyenne : elle vient de la Rive-Nord, je viens de la Rive-Sud.

Retour à Sorel

Audrey est revenue est campé à Sorel-Tracy, la ville natale de Guillaume Lambert, qui apprécie son ambiance alliant tristesse, beauté et humour .

J’aime beaucoup la mixité sociale à Sorel. J’aime beaucoup le fait que ce ne soit pas une ville connue. Pour aller à Sorel, il faut aller à Sorel, on ne peut pas passer par Sorel; il faut aller au bout de la 30. C’est une ville au tournant d’un nouveau chapitre, qui n’est plus dans l’ère industrielle et qui se dirige tranquillement vers le tourisme , analyse-t-il.

« Il y a aussi le fleuve, le lac Saint-Pierre, les oiseaux, le côté vieux, le côté nouveau; il y a les maisons Bonneville, la banlieue, la ville, le Costco, le Walmart… Je trouve ça formidable! » — Une citation de Guillaume Lambert

Un rôle exigeant

Pendant l’écriture d’Audrey est revenue, Florence Longpré n’avait pas l’intention de se retrouver devant la caméra. Elle ne voulait pas revivre la même pression qu’elle avait connue lors de l’aventure M’entends-tu?, série qu’elle a créée et coscénarisée, et dans laquelle elle incarne l’une des trois protagonistes.

Elle a en cours de route vécu un moment de clarté et a finalement accepté le défi d’interpréter ce rôle-titre pour le moins exigeant. Une décision qui s’est avérée des plus concluantes, selon Guillaume Lambert.

On a souvent vu Florence faire des personnages grande gueule, un peu mal engueulés, qui sont néanmoins fort sympathiques , affirme-t-il. Mais avec Audrey, j’ose dire que c’est une de ses performances les plus sensibles. Elle a très peu de dialogues, elle a peut-être une quarantaine de lignes dans toute la série. L’évolution physique et psychologique qu’elle fait avec ce personnage, à la fois dans l’humour, à la fois dans le drame, c’est absolument bouleversant.

Entrevue avec Florence Longpré et Guillaume Lambert

Regarder ses enfants aller à l’école

Et pour ce qui est de son coscénariste, il admet qu’il a pris plaisir à suivre la production quelque peu en retrait. Pendant le tournage de la série, il devait d’ailleurs s’occuper de son deuxième long métrage à titre de réalisateur, Niagara, l’histoire de trois frères qui doivent reprendre contact suite à la mort de leur père, décédé prématurément d’un malheureux Ice Bucket Challenge .

Je suis content d’avoir expérimenté la position du scénariste, et d'avoir pu regarder mon projet de loin , dit Guillaume Lambert. Le soir, quand je tournais Niagara, je recevais les rushes de mon film, et les rushes d’Audrey est revenue, et là j’étais the king of the world. J’avais l’impression d’être Fabienne Larouche. Je trouvais cette position très satisfaisante, c’est comme d’être papa et regarder ses enfants aller à l’école.

Réalisée par Guillaume Lonergan (L’âge adulte, M’entends-tu?), Audrey est revenue s’amuse à jouer avec les ruptures de ton.

Je n'aime pas tellement mettre des choses dans les boîtes. J’ai tendance à changer de direction, et Florence aussi , indique Guillaume Lambert. Donc ça donne de belles scènes dramatiques très authentiques, et puis tout d’un coup il y a une bonne blague de pet qui se présente, et puis on bascule dans la comédie franche.

J’aime bien migrer de l’un à l’autre, parce que ça démontre toute la complexité de la vie; il y a des maladresses dans les grandes émotions, et il y a aussi du drame dans les moments très drôles.

Passer du choc à l’éveil

Guillaume Lambert, Sarah-Anne Parent et Mickaël Gouin dans «L'âge adulte» Photo : Radio-Canada

Dans la websérie L’âge adulte, Guillaume Lambert explorait pour une première fois le sujet du coma, en créant un personnage qui change d’orientation sexuelle après son réveil.

Ce qui m’a intéressé dans L’âge adulte, c’est le choc. La forme très brève du format ne me permettait pas de creuser davantage les thèmes. Il y a une efficacité que je devais avoir dans les dialogues et dans le contenu qui ne me permettait pas de creuser plus loin , précise-t-il.

« Alors que c’était le choc dans L’âge adulte, ici c’est plutôt l'éveil. Les gens se réveillent, ils prennent conscience de qui ils sont, de ce qu’ils n’ont pas fait, de ce qu’ils voudraient être, des rêves qu’ils n’ont pas accomplis, tout ça sous le regard d’Audrey. » — Une citation de Guillaume Lambert