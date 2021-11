De la pluie...beaucoup de pluie au cours des prochains jours

Les citoyens de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Minganie devraient avoir un bon parapluie à portée de main, au cours des prochains jours.

Un avertissement de pluie a été publié par Environnement Canada pour la pointe de la Gaspésie, les secteurs de Chandler et de New-Carlisle, et la Minganie sur la Côte-Nord. Entre 50 et 80 millimètres de pluie pourraient tomber d'ici mardi matin.

En Minganie, des rafales de vent de 90 km/h sont aussi attendues.

Précipitations de pluie attendues dans certains secteurs de l’Est-du-Québec Précipitations de pluie attendues dans certains secteurs de l’Est-du-Québec Endroit Quantité (en millimètres) Minganie 50 à 80 Gaspé 50 à 60 Chandler 50 à 60 Îles-de-la-Madeleine 50 à 100

Des vents forts accompagneront ce système. Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes , indique Environnement Canada.

Pour les Îles-de-la-Madeleine et la Basse-Côte-Nord, seul un bulletin météorologique est en vigueur.

Celui-ci avertit les citoyens du passage d'une tempête dans le golfe du Saint-Laurent, entre lundi et mercredi, qui laissera de la pluie abondante dans son sillage.