Retraités d’entreprises en faillite : « vivre à 80 ans avec l’insécurité financière »

Ce n’est pas la première fois que le groupe de retraités, qui compte d’anciens employés de plusieurs entreprises, dont le Groupe Capitales Médias (Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke, La Voix de l'Est de Granby, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Droit d'Ottawa et Le Quotidien de Saguenay), la papetière White Birch et les magasins Sears, fait cette demande.

Les retraités demandent que le gouvernement mette en place une assurance rentes qui permettrait d’éviter une diminution des rentes de retraite à la suite de la faillite de leur ex-employeur.

Il s’agit d’un modèle inspiré de l’Ontario, qui possède un tel régime depuis des dizaines d’années. L’assurance permettrait de compenser les pertes encourues jusqu’à 1 500 $ par mois. On veut aussi que cette assurance rente là soit financée par les entreprises et non par le gouvernement , indique le porte-parole de l’Association des retraité(e)s du journal Le Soleil, Pierre Pelchat.

Pierre Pelchat, porte-parole de l'Association des retraités du « Soleil » Photo : Radio-Canada

Insécurité financière

Au Groupe Capitales Médias, certains retraités doivent composer avec une diminution de 20 % et plus de leurs rentes de retraite depuis la mise en place du plan de restructuration des journaux du Groupe, qui les a transformées en coopératives de travailleurs.

Cela représente quelques centaines, voire milliers de dollars par mois pour certains anciens employés. Ça enlèverait beaucoup d’insécurité financière, beaucoup d’anxiété chez beaucoup de personnes. Est-ce normal de vivre aujourd’hui à 80 ans avec l’insécurité financière et perdre sa retraite ? , déplore monsieur Pelchat.

Le quotidien Le Soleil a évité sa fermeture en raison du plan de restructuration. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Trop coûteux

Par courriel, une porte-parole du ministre des Finances Éric Girard affirme que celui-ci est sensible à la situation des retraités. Fanny Beaudry-Campeau ajoute toutefois que l’instauration d’une assurance rentes serait trop coûteuse pour les participants à tous les régimes de retraite.

Les employés et les employeurs québécois supportent déjà des charges importantes pour les régimes à prestation déterminée. La mise en place d’un fonds de garantie pourrait accélérer le déclin des régimes à prestations déterminées , explique-t-elle.

Depuis la fin 2020, l’adoption de la loi 68  (Nouvelle fenêtre) ajoute des options pour les retraités qui font face à une insuffisance d’actif à la suite d’une faillite. Cela est toutefois nettement insuffisant selon Pierre Pelchat.

Enjeu électoral

Pierre Pelchat affirme que malgré l’âge avancé de plusieurs des retraités touchés, le groupe ne souhaite pas lâcher le morceau tant que la situation n’aura pas été réglée.

Il désire même en faire un enjeu électoral lors des prochaines élections provinciales. On a des doutes sur leurs bons sentiments, et je pense qu’il va falloir pousser très fort pour amener des changements, et s’il le faut, se rendre jusqu’à la prochaine campagne électorale l’automne prochain , poursuit monsieur Pelchat.

Le groupe de retraités trouvera d’ailleurs un allié dans le Parti québécois, qui s’est rangé derrière ses revendications. Je suis un social-démocrate. Je ne peux pas accepter que des travailleurs ayant gagné durement leur vie se retrouvent soudainement et injustement le bec à l'eau , a déploré par voie de communiqué le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière de travail Sylvain Gaudreault.

Pierre Pelchat est accompagné de Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, et de Vincent Marissal, député de Rosemont en février 2020. Photo : Radio-Canada

Tribunal administratif du travail

Pendant ce temps, les audiences du Tribunal administratif du travail ( TATTribunal administratif du travail ) concernant les plaintes déposées contre des syndicats affiliés à la CSN et à Unifor pour mauvaise représentation se poursuivent.

Des séances sont prévues cette semaine ainsi qu’au mois de décembre.

Les 252 retraités syndiqués du Groupe Capitales Médias reprochent à leurs syndicats de ne pas les avoir impliqués dans les ententes conclues avec l’employeur qui ont permis l’amputation d’un important pourcentage de leurs rentes de retraite.