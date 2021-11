Une Saskatchewanaise crée un groupe de soutien après la mort par surdose de sa fille

Au début du mois de février en 2019, Heather Balfour a appris que sa fille Rachel était morte dans sa chambre à l'Université d'Edmonton. La famille a appris quatre mois plus tard qu'elle était morte à la suite d'une surdose.

Mme Balfour indique qu'elle se sentait paralysée par la peine.

De nombreuses personnes lui ont raconté avoir perdu eux aussi un proche d'une surdose après avoir consommé du fentanyl.

Heather Balfour a donc décidé de créer une section réginoise du groupe de soutien pour les endeuillés Healing Hearts.

Healing Hearts est un organisme national de soutien dirigé par des pairs qui vient en aide aux gens qui ont perdu un être cher à la suite de consommation de substances illégales.

Mme Balfour souligne qu'elle ne savait pas que sa fille consommait des drogues.

Elle se considère tout de même comme chanceuse parce qu'elle reçoit de nombreux appuis notamment d'amis, de sa famille et de son église.

Malgré ce soutien, elle dit que sa peine est grande.

Je pleure tous les jours quand je sors du lit et quand je me rends au travail. Je me sens seule et isolée. Mes collègues de travail n'ont aucune idée de la douleur que je ressens.

Heather Balfour souhaite que la création du groupe Healing Hearts permette à des gens dans des situations similaires de partager leurs difficultés.

La première rencontre du groupe aura lieu mercredi.

Avec les informations de Dayne Patterson