Retour timide d’une opposition à Lévis

Être élu, c'est un privilège. Ce privilège-là, il faut l'exercer dans l'intérêt de la collectivité , a affirmé le maire qui s’est engagé à représenter la population.

Contrairement aux quatre dernières années, Gilles Lehouillier devra composer avec la présence d’un élu ne provenant pas de son propre parti lors des séances du conseil municipal.

Le 7 novembre, Serge Bonin du nouveau parti Repensons Lévis a été élu comme conseiller pour le district de Saint-Étienne avec 51,27 % des votes.

Il sera le seul représentant du parti au sein du conseil municipal. Serge Bonin portera donc plusieurs chapeaux au cours de son mandat.

Je suis là pour porter cette voix-là aussi. Et évidemment pour les gens de Saint-Étienne qui m’ont fait confiance et qui avaient des revendications dans mon patelin, je suis là pour eux aussi. Mais je ne suis pas là pour empêcher les gens de travailler, je suis là pour poser des questions et soulever des débats , précise le nouvel élu.

Le travail s'annonce ardu pour le seul conseiller de l'opposition selon Danielle Pilette, une experte en gestion municipale de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Monsieur Bonin aura à faire la démonstration qu'il est capable de garder son indépendance et qu'il est capable aussi d'analyser les dossiers , explique-t-elle.

Même s’il se retrouvera seul face aux 15 élus de Lévis Force 10, Serge Bonin disposera d'un budget pour embaucher une équipe qui l’épaulera dans son mandat.

Le conseiller affirme être prêt à relever le défi qui l’attend.

« Je n'ai peut-être pas le siège le plus confortable, mais j'ai certainement le plus intéressant. » — Une citation de Serge Bonin, conseiller du dictrict Saint-Étienne

Des nouveaux visages

En tout, ce sont quatre nouveaux visages qui font leur entrée au conseil municipal. L’ancienne coroner Andrée Kronström a été élue avec 71,85 % des voix dans Christ-Roi. Elle espère avoir un rôle lui permettant d’exercer son expertise en sécurité publique et circulation.

En tant que coroner, j'y ai travaillé pendant 21 ans. Et je me suis sentie investie d'une mission, celle de poursuivre ce rôle de prévention des traumatismes auprès des citoyens , affirme-t-elle.

Le maire prévoit dévoiler la composition du comité exécutif de la ville dès cette semaine. Il y aura selon lui plusieurs changements à prévoir. On va innover au niveau des comités et des commissions et on va actualiser ça en fonction des attentes de la population , explique-t-il.

Mobilité et tunnel

Plusieurs défis attendent le nouveau conseil municipal. La mobilité, la qualité de vie, la mise à niveau des infrastructures ainsi que la mise en valeur du fleuve et de ses affluents font partie de ses priorités pour les quatre prochaines années, estime le maire.

« On est bien positionnés au Québec. On est premier pour la croissance économique, premier pour la qualité de vie, premier pour l’indice de bonheur, donc on peut dire que ça va bien à Lévis. » — Une citation de Gilles Lehouillier

Le tunnel Québec-Lévis reste une priorité pour Gilles Lehouillier, qui rencontrera le nouveau maire de Québec Bruno Marchand cette semaine.

La question du troisième lien sera certainement au coeur des discussions selon lui. C’est sûr qu’on va discuter de mobilité durable. On va voir comment on peut travailler ensemble et s’assurer qu’on suit un processus qui, malgré certaines divergences, pourra bien fonctionner .

