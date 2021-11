Fort engouement pour le 6e Marché de Noël de Val-d’Or

Organisé par le Marché public de la Vallée-de-l’Or, l’événement est un succès chaque année, selon le directeur général Renaud Martel.

« Les gens recherchent des produits qu’ils ne retrouvent pas durant l’été, des trucs plus spéciaux, transformés, ou dans la thématique de Noël. Ils sont contents de découvrir ce qui se fait dans la région », souligne-t-il.

Pour une 2e année consécutive, les mesures liées à la COVID-19 ont réduit le nombre d’exposants sur le site.

« On a eu une quinzaine d’exposants qui ont dû se retrouver sur une liste d’attente, mais c’était tellement populaire cette année qu’on n’a pas pu les accueillir, précise le directeur général. L’objectif premier pour nous est de permettre aux producteurs de diversifier leurs revenus. Au Marché de Noël, ils retrouvent de trois à cinq fois l’achalandage d’un marché estival. C’est significatif pour leurs ventes. »

Copropriétaire de la Ferme Nord-Vie de Saint-Bruno-du-Guigues, Sylvie Côté est une habituée de ces marchés qui se tiennent partout dans la région.

« C’est important d’aller à la rencontre du public, lance-t-elle. Ça permet de savoir directement si nos produits leur plaisent ou non et de proposer des produits transformés. C’est aussi un apport d’argent juste avant Noël, ce qui est intéressant pour une entreprise agricole comme la nôtre. »

32 exposants de partout dans la région ont pu offrir aux clients divers produits agroalimentaire ou artisanaux à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En plus de faire de bonnes affaires, les exposants apprécient l’atmosphère festive du Marché de Noël.

« J’étais à La Motte samedi et je vais aussi faire ceux d’Amos et de Rouyn-Noranda, confirme Stéphanie Cloutier, du Jardin des chouettes girouettes de Ste-Gertrude. On est super fébriles, parce que c’est un événement avec beaucoup d’ambiance. Les gens sont chaleureux et c’est vraiment agréable de les rencontrer. On dirait que c’est encore plus le cas cette année. Ils veulent nous encourager et c’est apprécié ».

Auteure et artisane, la Valdorienne Chantale Labrecque vivait samedi son premier Marché de Noël.

« C’est un endroit idéal pour se faire connaître et aller à la rencontre des gens. L’atmosphère est super, les gens sont festifs. Ils cherchent des cadeaux et ils veulent discuter », note-t-elle.

Le prochain marché de Noël dans la région aura lieu à La Sarre, samedi prochain.