Les membres de QS réclament une enquête publique sur les CHSLD

Les proposeuses, Jocelyn Ann Campbell et Patricia Alexander, se sont dites troublées par ce qu'elles ont appris à l'enquête de la coroner sur les décès survenus en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée lors de la première vague.

Selon Mme Campbell, les hauts dirigeants ne se sont que renvoyé la balle . Elle estime que l'enquête de la coroner ne lève qu'une partie du voile et qu'il reste encore plusieurs zones d'ombre .

Le chef parlementaire de QSQuébec solidaire , Gabriel Nadeau-Dubois, a invité les membres à voter en faveur de cette proposition, qui envoie selon lui un message clair au gouvernement de François Legault.

Il a affirmé que la proposition d'urgence était un outil supplémentaire pour les députés de QSQuébec solidaire , qui vont porter ce mandat-là et mettre le paquet sur cette question-là à l'Assemblée nationale.

« On ne laissera pas passer ça comme ça. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de QS

La proposition d'urgence dénonce les graves manquements et incohérences du réseau de la santé .

Elle affirme que les personnes aînées et leurs familles ont été les victimes de négligence et d'inaction en matière de soins de santé et de conditions de vie pendant la pandémie .

Les causes réelles de la mauvaise gestion de la pandémie dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée doivent faire l'objet d'un examen approfondi en vue d'y remédier dans l'avenir, peut-on lire.

Zaga Mendez présidente

L'ex-candidate de QSQuébec solidaire dans Bourassa-Sauvé, Alejandra Zaga Mendez, a été élue dimanche par acclamation à la présidence du parti.

Mme Zaga Mendez est une experte dans le domaine de l'environnement; elle possède notamment un doctorat en développement durable et conservation.

Elle remplace Nika Deslauriers, qui a tiré sa révérence dimanche, après avoir œuvré cinq ans à titre de présidente. L'ancien député Amir Khadir lui a rendu un vibrant hommage.

Il a rappelé les débuts difficiles de QS il y a 15 ans, soulignant que Mme Deslauriers avait été à ses côtés pour construire les échelons et faire toutes les guerres .

M. Khadir a remercié Mme Deslauriers pour son dévouement et son abnégation , qui auront ultimement aidé le parti, selon lui, à faire irruption à l'Assemblée nationale en 2018.

QSQuébec solidaire compte actuellement 10 députés au Parlement.

Sur sa page Facebook, Mme Zaga Mendez a promis d'être une présidente de terrain, en étant le pivot entre nos forces militantes, la direction du parti et le travail parlementaire .