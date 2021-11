Des projets de recherche pour soutenir la production du porc au Manitoba

Le gouvernement fédéral et le Manitoba vont investir 2,2 millions de dollars dans trois projets de recherche agricole afin de soutenir la production durable du porc dans la province.

À travers cet investissement, il s’agit d’accompagner la compétitivité des producteurs du porc du Manitoba en améliorant la précision de l’alimentation des truies et en favorisant des normes de bien-être plus élevées , selon un communiqué conjoint des deux gouvernements.

Les projets de recherche seront menés par l’entreprise Topigs Norsvin Canada, basée à Oak Bluff, au sud-ouest de Winnipeg et spécialisée dans la mise en œuvre de technologies novatrices en vue d’une production porcine rentable.

Selon le communiqué, les projets porteront sur trois axes majeurs à savoir: l'amélioration de l’efficacité de l’alimentation afin de réduire l'empreinte écologique de l’industrie du porc, les connaissances sur la reproduction des truies et le transfert d’embryons ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle dans la production durable des élevages de truies au Manitoba.

Le financement de l’initiative est assuré dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, un investissement de 5 ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Les résultats de ces projets seront déterminants dans nos efforts continus pour renforcer la durabilité de notre industrie porcine provinciale , a souligné le ministre de l’Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba, Ralph Eichler.

Au début de la dernière décennie, l’industrie porcine au Manitoba a enregistré des pertes importantes qui ont conduit de nombreux producteurs à mettre la clé sous la porte.

En 2008-2009, les programmes mis en place par le gouvernement fédéral pour faciliter la transition des producteurs de porcs qui souhaitent réduire leur production ont conduit à la diminution des fermes et du nombre de porcs au Manitoba, selon Statistique Canada. La province avait ainsi retiré près de 126 125 porcs, soit 4,5 % de sa production porcine.

Par ailleurs, l'industrie porcine manitobaine a beaucoup souffert du moratoire de 2006 qui indique que toute nouvelle porcherie ou tout projet d'agrandissement doit incorporer des technologies avancées de gestion du fumier, comme des digesteurs biologiques afin de réduire l'impact du fumier sur l'environnement. Les producteurs de porcs ont jugé ces dispositions trop contraignantes.

Mais la situation s’est améliorée, entretemps.

Au 1er juillet 2021, le Québec, l'Ontario et le Manitoba ont affiché les stocks les plus élevés parmi l'ensemble des provinces. Ces trois provinces comptent plus de 80 % des porcs canadiens, indique l'agence fédérale.

Le Manitoba arrive en troisième position avec 3,4 millions de têtes de porcs en 2021, derrière l’Ontario avec 3,7 millions de têtes et le Québec avec 4,4 millions de porcs.