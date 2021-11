Manifestation à Rouyn-Noranda pour l’équité salariale

Les membres des syndicats CSQ, CSN et FTQ ont profité du 25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale pour rappeler au gouvernement qu'il y a encore du chemin à faire dans ce dossier.

Selon le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec - CSN Félix-Antoine Lafleur, les femmes gagnent encore 10 % de moins par heure que les hommes.

Une vingtaine de personnes ont manifesté devant les bureaux de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Et l'écart est encore plus important en Abitibi-Témiscamingue, selon le syndicaliste.

Il y a une plus grande disparité entre les hommes et les femmes dans la région. Les emplois entre autres dans le secteur minier favorisent cette disparité-là et il y a un effort à faire. Et un des grands acteurs, c'est le Conseil du trésor qui est un des employeurs majeurs dans la région, parce que tous les employés de l'État sont payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor [...] Il doit donner l'exemple pour que par la suite les entreprises privées emboitent le pas , indique le syndicaliste.

La porte-parole du Regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue Louiselle Luneau. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Un constat que partage la porte-parole du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon Loiselle Luneau, environ 70 % de femmes gagnent moins que les hommes dans la région.

Elle rappelle que les femmes travaillent majoritairement dans le secteur des services, les magasins ou de la restauration.

Si on veut avoir une autonomie économique des femmes, ça passe par de meilleures conditions salariales. Il faut que les femmes aient une rémunération à leur juste valeur par rapport au travail qu'elles font. Le travail des femmes est aussi important que le travail des hommes et si on veut que les femmes soient moins pauvres à la retraite, ça passe par de bonnes conditions de travail dans tous les milieux , dit-elle.

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec Félix-Antoine Lafleur Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Félix-Antoine Lafleur affirme que les trois centrales syndicales ont également interpellé le ministre régional Pierre Dufour dans ce dossier.