La radio innue CKAU cherche à se rapprocher de sa communauté

Le nouveau directeur général de la station, entré en poste en juin, cherche à se rapprocher de son public en organisant, entre autres, des sorties dans la communauté. Gilbert Vollant a également permis à son équipe d’animation de prendre part à une fin de semaine formation donnée par le Collège Radio Télévision de Québec (CRTQ) au cours des derniers jours.

« Le but, c’est de valoriser les animateurs et de leur donner des outils pour le bien de l’organisation »

La journaliste Joyce Dominique, à la barre de l’émission de nouvelles locales Tipatshimun, considère que l’expérience aura été très utile .

J’ai commencé à faire de la radio en faisant la météo , raconte celle qui cumule plus 25 ans de métier en communication. J’ai appris sur le tas. Je n’avais jamais eu de cours comme celui-là. Une chose que je retiens et que je n’avais pas apprise, c’est comment vendre les émissions de nos collègues .

La formation a été offerte par Alain Dufresne, le directeur du CRTQCollège Radio Télévision de Québec , qui est aussi sous le nom d'École nationale de radio. L’expérience s’est avérée enrichissante pour lui aussi, puisque c’était la première fois qu’il offrait un tel cours à des gens qui s’expriment, en ondes, dans une autre langue que le français.

Nos référents habituels, qui sont la voix et la langue, tombent un peu. Il y a quand même des bases de communications assez universelles qu’on est, je pense, capables de transmettre .

« Les exercices, on les fait en fonction d’écoutes que j’ai faites et qui m’ont permis d’observer un certain nombre de facteurs qui, je pense, transcendent les langues. Un animateur qui parle avec une certaine vivacité, quelle que soit la langue, on s’en aperçoit immédiatement. »