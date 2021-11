Une mobilisation citoyenne contre les mesures sanitaires jugées excessives

Un groupe de citoyens de Sept-Îles était réuni dimanche, dans le stationnement de la Place de ville, pour dénoncer les mesures gouvernementales qu'ils jugent « excessives et polarisantes ».

La liberté ne s'injecte pas , Ceci n'est pas un choix, c'est de la coercition , 3e dose... À quand l'overdose ? , clamaient les affiches que brandissaient les manifestants, en désaccord avec certaines mesures sanitaires ou même l'ensemble de celles-ci.

Les organisateurs du regroupement, qui accueillaient des personnes vaccinées comme des non vaccinées, réclamaient une gestion saine et plus éthique de la pandémie . Ils s'opposent notamment à la vaccination obligatoire réclamée dans certaines entreprises.

C'est le cas au sein de l'entreprise IOC de Sept-Îles, qui a contraint plusieurs de ses employés à un congé sans solde parce qu'ils n'étaient pas adéquatement vaccinés.

Quelques dizaines de manifestants étaient réunis pacifiquement. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Mardi, une manifestation silencieuse était organisée devant les installations de l'entreprise minière.

Dimanche, la Sûreté du Québec a confirmé être sur place, ne relevant aucun incident. Elle a recensé entre 20 et 80 participants.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton