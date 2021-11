Une délégation acadienne en visite officielle en France

La délégation acadienne sera reçue officiellement par le président Emmanuel Macron, une première depuis la visite en 1968 qui avait permis de tisser des liens privilégiés entre l'Acadie et la France.

Pour l'actuel président de la Société nationale de l'Acadie ( SNASociété nationale de l'Acadie ), Martin Théberge, cette rencontre est importante pour toutes sortes de raisons.

D'être reconnus par le président de la République, ça légitimise d'une certaine façon le peuple acadien, aussi ses relations avec le peuple français , note-t-il.

Martin Théberge est le nouveau président de la SNA. Photo : Gracieuseté/SNA

Ça nous permet de renouer ces alliances qui existent depuis longtemps, pour les projeter vers le futur, et faire en sorte que ces relations soient porteuses de succès, autant pour le peuple acadien que pour le peuple français , explique Martin Théberge.

La délégation compte une vingtaine de personnes, parmi lesquelles figurent des représentants de gouvernements et d'universités, mais aussi des artistes, et non les moindres puisque l'écrivaine Antonine Maillet est du voyage.

Antonine Maillet, Prix Goncourt 1979 pour son roman Pélagie-la-Charrette, sera honorée par le Président Macron. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

L'autrice sera élevée au grade de Commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur et à ce titre rencontrera le président Macron, qui est le « grand maître » de la Légion d'honneur.

Lors de cette rencontre à l'Élysée mercredi, M. Macron recevra aussi la délégation acadienne, qui regroupe des acteurs des secteurs économique, culturel, éducatif et jeunesse de l’Acadie.

Pour Martin Théberge, il était important que cette délégation soit diversifiée, pour bien représenter la société civile acadienne.

« Oui, il y a des ministres, des employés de gouvernements, mais ce sont d'abord des Acadiens. » — Une citation de Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie

Ce que nous souhaitions— et que avons eu — c'est une représentativité très large : des gens du milieu de l'Éducation, du secteur économique, des organismes porte-parole, des gouvernements, des décideurs politiques, des décideurs publics, donc nous avons une panoplie de dossiers rassemblés , souligne M. Théberge.

[Ça] nous permet d'être très actifs, d'aller de l'avant, de rencontrer plein de gens et de faire fructifier ces relations-là qui existent entre la France et l'Acadie , explique le président de la SNASociété nationale de l'Acadie .

Des résidents de Belle-Île-en-mer, descendants d'Acadiens, fêtent le 15 août (archives). Photo : Gracieuseté de Phil Comeau

Penser à l'avenir

Le but de la démarche est d'affirmer ce qui existe pour préparer l'avenir.

Nous sommes ici parce qu'il existe une entente France-Acadie que nous voulons renouveler , précise Martin Théberge, ajoutant que des discussions en ce sens ont été entreprises il y a un certain temps.

Au niveau plus concret, il y a toute la question de l'éducation que nous voulons mettre de l'avant. Et ça, ça peut se traduire par des échanges, par de la mobilité étudiante, des étudiants acadiens qui vont en France, des étudiants français qui viennent au Canada. Au niveau universitaire, ça peut aussi être des échanges entre chercheurs ou entre professeurs , résume M. Théberge.

L'autre dossier que nous mettons de l'avant, c'est la question économique, qui passe souvent par des jumelages, des villes et des villages jumelés à une région, où on peut avoir des ententes, des collaborations au niveau touristique, mais aussi des échanges de bonnes pratiques, des partages d'expertise.

Le troisième, c'est l'élément langue et culture. Le lien entre l'Acadie et la France, à ce niveau-là, est indéniable , rappelle Martin Théberge.

Il y a déjà des collaborations qui existent, entre autres à travers la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale ( SPAASIStratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale ), mais nous voulons projeter ça encore plus loin, élargir, développer ça davantage , exprime-t-il.

Le point culminant de cette visite sera sans contredit la rencontre avec le président Emmanuel Macron, mercredi. Il y aura quelques rencontres [préliminaires] avant de le rencontrer, lui. Ça nous donnera un meilleur pouls de la situation et des collaborations possibles , note Martin Théberge.

Nous sommes aussi en contact avec l'ambassade [de France] à Ottawa ainsi que le consulat de France à Moncton et Halifax, qui nous a aidés énormément. Nous avons de bonnes relations à ce niveau-là , indique-t-il.

Nous allons réitérer les trois messages, mais aussi l'importance de notre consulat général , explique Martin Théberge, selon qui cette présence française en Acadie est primordiale pour avoir un impact sur les trois dossiers — éducation, économie, culture — que la délégation veut mettre de l'avant.

Mais d'abord et avant tout, nous voulons resserrer cette relation qui existe et nous allons l'affirmer en remettant un chêne rouge d'Amérique au président , indique M. Théberge. L'arbre sera planté dans les jardins de l'Élysée.

Un programme bien rempli

De nombreuses rencontres sont au programme de la visite, notamment avec des représentants de l'Organisation internationale de la Francophonie ( OIFOrganisation internationale de la Francophonie ) et de l'association française Les Amitiés acadiennes.

Louise Imbeault (au centre) et Allister Surette (à droite) font partie de la délégation (archives). Photo : Radio-Canada

Le programme comprend également une table ronde sur l’immigration francophone avec l’ambassade du Canada à Paris, de même qu'une vitrine littéraire qui sera animée par l'auteur et interprète Gabriel Robichaud; l'artiste pluridisciplinaire Mo Bolduc; l'artiste visuel Mario Cyr; ainsi que le guitariste et compositeur Shaun Ferguson.

La délégation regroupe également Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie en Nouvelle-Écosse; la chancelière Louise Imbeault et le recteur Denis Prud'homme de l'Université de Moncton; Allister Surette, recteur de l'Université Sainte-Anne, président du Congrès mondial acadien 2024 et président du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse; et Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ( FANEFédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ).

La visite prendra fin vendredi, après la remise du Prix France-Acadie.