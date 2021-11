COVID-19 : 55 nouveaux cas à Ottawa

On recense 55 nouveaux cas de COVID-19 dimanche à Ottawa, une hausse importante qui rappelle la flambée du début de l’automne.

Il n’y avait pas eu une hausse quotidienne de cas aussi élevé depuis le 10 octobre dernier, selon Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ).

Toutefois, aucun décès n’a été rapporté depuis les dernières 24 heures.

Des 368 cas actifs, on compte 17 hospitalisations et 3 patients aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, SPOSanté publique Ottawa a recensé 31 661 cas de COVID-19 sur le territoire de la capitale fédérale.

La tranche d’âge la plus représentée dans le nombre de cas est celle des enfants de 0 à 9 ans.

Par ailleurs, les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech destinées aux enfants canadiens âgés de 5 à 11 ans sont attendues dimanche soir en Ontario.

Dans son ensemble, la province de l’Ontario a pour sa part rapporté dimanche 741 nouveaux cas de coronavirus et trois décès.

Du côté du Québec, on recense 707 nouveaux cas dans la province, ainsi que trois décès.

Les données du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et celles du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BESO) ne sont pas disponibles la fin de semaine, mais le seront dès lundi.