L’ancien sous-ministre Jean-Guy Finn satisfait de la réforme municipale

Je pense que le plan qui a été rendu public par le ministre Allain cette semaine aura pour effet d’adapter les structures des gouvernances locales aux réalités socio-économiques du Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui , dit Jean-Guy Finn.

Il ajoute que la plupart des propositions contenues dans le plan permettront de remédier à plusieurs faiblesses du régime actuel de gouvernance locale.

Une réforme vivement attendue

Les recommandations de Jean-Guy Finn étaient sur la table depuis longtemps.

L’important rapport qu’il avait rédigé avait immédiatement été écarté par le gouvernement de Shawn Graham en 2008.

Shawn Graham a été premier ministre du Nouveau-Brunswick entre 2006 et 2010. Photo : La Presse canadienne / David Smith

Selon Jean-Guy Finn, les propositions du livre blanc présenté cette semaine reflètent la vaste majorité de celles qu’il avait évoquée il y a plus d’une décennie.

Il y a quelques petites exceptions, mais dans l’ensemble je pense que ça suit plus ou moins les mêmes lignes directrices , confirme-t-il.

Il cite notamment la réduction du nombre d’entités municipales.

Il se réjouit aussi de voir que l’on va créer des structures régionales qui auront un mandat élargi. Cela permettra aux municipalités de participer plus activement à leur développement, juge-t-il.

Entités municipales

L’ancien ministre dit que le gouvernement Higgs a été courageux pour avoir pris le taureau par les cornes, en passant de 340 à 90 entités municipales.

Je l’ai toujours maintenu que les réformes en question c’était possible de les faire, pourvu qu’elles soient bien articulées et bien présentées à la population, et je pense que c’est ce qui est en train de se produire , dit Jean-Guy Finn.

Néanmoins, il ajoute que certaines des initiatives proposées auraient besoin d’être ajustées.

Par exemple, le nombre d’entités municipales proposées , dit-il. Je crois que ceci constitue probablement un trop grand nombre d’entités municipales, compte tenu de notre population et de sa distribution géographique.

Jean-Guy Finn croit qu’au moins une douzaine de municipalités ne rencontrent pas véritablement les seuils de rentabilité reconnus.

Donc je pense qu'au départ, ça va poser certaines difficultés. Maintenant, dans le processus de mise en œuvre, peut-être qu’il y aura certains ajustements de ce côté-là , conclut-il.

Avec les informations de Margaud Castadère