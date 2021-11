COVID-19 : 90 nouveaux cas, les hospitalisations toujours en hausse au Nouveau-Brunswick

Le nombre d’hospitalisations causées par la COVID-19 continue d’augmenter en fin de semaine au Nouveau-Brunswick. En deux jours, quatre personnes supplémentaires qui ont contracté la maladie sont entrées à l’hôpital, et deux de plus ont été admises aux soins intensifs.

Dimanche, il y avait 32 Néo-Brunswickois atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, dont 18 aux soins intensifs.

La province a aussi signalé dimanche la découverte de 90 nouveaux cas de la maladie, dont 29 dans la région de Miramichi.

Les individus de 19 ans ou moins comptent pour 30 des 157 nouveaux cas signalés en fin de semaine. Aucune personne mineure n’est hospitalisée après avoir contracté la COVID, précise la province.

En tenant compte des gens qui ont contracté la COVID, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique du Nouveau-Brunswick est passé de 607 à 640 au courant du week-end.

Les 90 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 22

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 13

Zone 3 (région de Fredericton) : 23

Zone 4 (région d'Edmundston) : 2

Zone 5 (région de Campbellton) : 0

Zone 6 (région de Bathurst) : 1

Zone 7 (région de Miramichi) : 29

Vaccination des 5 à 11 ans

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a promis d’annoncer, dans la semaine qui vient, les détails de sa campagne de vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Les premiers vaccins pour les 5 à 11 ans, pour lesquels les doses sont plus petites, sont attendus dans les prochains jours au Nouveau-Brunswick. Photo : Associated Press / Ben Gray

La province doit recevoir les premières fioles dans les prochains jours. Santé Canada a autorisé le vaccin de Pfizer/BioNTech pour ce groupe d’âge vendredi dernier.

Au moins 87 % des résidents du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus et admissibles à la vaccination contre la COVID-19 sont considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Plus de 93 % de la population admissible a reçu au moins une dose.

Au moins 87% des résidents du Nouveau-Brunswick âgés de 12ans et plus et admissibles à la vaccination contre la COVID-19 sont considérés comme pleinement vaccinés. Photo : Reuters / Henry Nicholls

Une dose de rappel  (Nouvelle fenêtre) est disponible pour les travailleurs de la santé, le personnel scolaire, les résidents des communautés des Premières Nations, les résidents de centres de soins, les gens immunodéprimés et les citoyens de 65 ans et plus qui sont pleinement vaccinés depuis plus de six mois.