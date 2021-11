Une reprise des travaux aux Communes attendue avec impatience par des élus d’ici

L'ouverture de la session doit avoir lieu dès lundi après-midi.

Les élus commenceront par élire un nouveau président ou une nouvelle présidente de la Chambre des communes qui aura la délicate mission de faire respecter les règles parlementaires.

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a déjà hâte que les débats reprennent.

À son avis, les discussions entre les représentants du gouvernement et ceux de l'opposition officielle portant sur certains sujets bien précis sont susceptibles de provoquer des étincelles.

Je pense que la pénurie de main-d'œuvre va faire surface. C'est certain. Ensuite, les relations internationales et ce qui va se passer avec la Chine dans le dossier Huawei. Alors, il y a quand même plusieurs enjeux importants , résume-t-il.

Pas de bisbille inutile

Quant aux représentants du Bloc québécois, ils ont la ferme intention de remettre sur la table le dossier des transferts fédéraux en matière de santé.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le député de Jonquière, Mario Simard, assure que les élus de sa formation politique ne chercheront pas à semer la zizanie gratuitement.