Deux cas de COVID-19 à l’école Saint-Isidore de Laverlochère

Tous les enfants de la classe doivent rester à la maison jusqu'au 28 novembre et subir deux tests de COVID-19.

Ils doivent présenter un test négatif pour pouvoir revenir en classe le 29 novembre.

Pendant ce temps, l'école demeure ouverte pour les autres élèves et le personnel.

La directrice Hélène Gilbert affirme que l'administration va s'assurer du suivi des cours pour les élèves qui doivent s'isoler à la maison.

On demande aux parents de cette classe de garder les enfants à la maison et de surveiller les symptômes jusqu'au 28 novembre. Et pendant cette période l'enfant doit passer deux tests, un maintenant et un autre 48 heures avant la fin de l'isolement, soit ce vendredi 26 novembre. Et s'il n'y a plus aucun symptôme à la fin de cette période et si le deuxième test est négatif, on pourra reprendre les activités le 29 novembre dans cette classe , dit-elle.

Hélène Gilbert insiste sur la vaccination notamment des élèves.

Elle indique que celle-ci se fera en deux temps ; dans les centres de vaccination pour les parents qui désirent accompagner leurs enfants et plus tard dans l'école pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les centres.

Le consentement des parents sera demandé dans ce cas.