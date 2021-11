Des voitures classiques font le passage à l’électrique et ce n’est peut-être qu'un début

Ce mois-ci, trois véhicules électriques ont été présentés au SEMA Show de Las Vegas : la Hyundai Grandeur, la Hyundai Pony et la Ford F-100.

La journaliste automobile Kay Layne explique que ces modèles rétro ont attiré l'attention des amateurs d'automobiles.

« Quand vous regardez la [Hyundai Grandeur], ça ressemble à quelque chose que vous auriez pu voir dans les albums photos de vos parents [...] elle a l’air tout droit sortie d'un vieux film policier » — Une citation de Kay Layne

La seule différence, c'est qu'elle a des lumières LED , ajoute-t-elle. Une fois que vous regardez à l'intérieur, vous voyez des écrans, vous voyez un GPS et tout ce que vous verriez dans une nouvelle voiture aujourd'hui, mais de l'extérieur, elle a l'air authentique .

Échanger un moteur à essence pour un moteur vert

Mme Layne estime que de nombreux propriétaires de voitures classiques passeront à l'électrique.

Selon la journaliste automobile, ce qui est réjouissant avec les moteurs électriques, c’est que vous pouvez les faire installer dans la voiture que votre grand-père a laissée derrière lui. Vous pouvez échanger le moteur à essence pour un moteur vert .

« Même si elle ressemble à un vieux tacot, vous pouvez maintenant avoir une voiture rapide et confortable qui ressemble à la voiture de votre grand-père. » — Une citation de Kay Layne

La journaliste automobile Kay Layne pense que de nombreux propriétaires de voitures classiques vont faire le saut à l'électrique. Photo : Musée canadien des transports

Richard Truett, journaliste pour Automotive News à Détroit, affirme qu'il voit de plus en plus de personnes ouvertes à l'idée de convertir leur voiture classique en voiture électrique.

Mais pour la plupart des gens, même les passionnés d'automobile, c'est un travail qui dépasse leurs compétences, ajoute-t-il.

C'est là que le fabricant d'automobiles entre en jeu.

Nous commençons à voir apparaître des entreprises qui conçoivent un ensemble sûr, je suppose qu'on pourrait l'appeler ainsi, pour les batteries, le moteur électrique et les autres composants , explique M. Truett.

Des entreprises comme General Motors et Ford pensent déjà à concevoir des ensembles complets que vous pouvez acheter chez le concessionnaire.

M. Truett dit comprendre l'attrait de la chaîne de traction électrique.

Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, vous allez plus vite et plus silencieusement, et c'est une sensation incroyable , explique-t-il.

M. Truett ajoute cependant qu’un bloc-batterie pour une voiture comme une Toyota Prius ou une Chevy Bolt coûte entre 10 000 et 15 000 $.

« C'est très, très cher. Les prix vont devoir baisser avant que la tendance ne se généralise. » — Une citation de Richard Truett, journaliste pour Automotive News

Les batteries électriques feront-elles partie du futur des voitures classiques ?