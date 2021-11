Une visite au musée pour apprivoiser son nouveau milieu de vie

En Gaspésie, des organismes tentent depuis de nombreuses années de contribuer au développement d’un sentiment d’appartenance chez les gens récemment installés sur le territoire, qu’ils soient venus d’une autre région du Québec ou d’ailleurs dans le monde.

Samedi, c’est au Musée de la Gaspésie qu’une vingtaine de personnes s’était donné rendez-vous, à l’invitation de Place aux jeunes et du Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la Côte-de-Gaspé.

Roméo Ngoualang fait partie du groupe. Il est arrivé du Cameroun en juillet pour travailler dans une résidence pour aînés (RPA) de la région.

Roméo Ngoualang s'est installé à Gaspé en juillet 2021. Photo : Radio-Canada

Il raconte que la découverte des activités du SANAService d'accueil des nouveaux arrivants a été, pour lui, un tournant dans son parcours de néo-gaspésien.

Nouvellement arrivés, on était un peu renfermés et on ne savait pas où se diriger , se souvient-il. [Le SANA] nous accompagne, comme à l'endroit où nous sommes, au musée. Je suis arrivé ici depuis juillet et je n’y avais jamais les pieds!

Cela lui permet, dit-il, de découvrir une facette de Gaspé qu’il ne connaissait pas.

« Ça nous donne envie de rester! » — Une citation de Roméo Ngoualang, néo-gaspésien

La chargée de projet du SANASANA de la Côte-de-Gaspé, Viviane Tardif, explique que des activités comme la visite du Musée ont pour but d'aider les nouveaux arrivants à se créer un cercle social.

Viviane Tardif donne une entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

L’organisation remarque une hausse de nouveaux arrivants dans la MRCMunicipalité régionale de comté dans la dernière année, qui se reflète dans la participation aux activités.

En général, ça a tendance à être des gens qui viennent d’une autre région du Québec. Aujourd’hui, il y a plusieurs personnes immigrantes qui viennent aussi , se réjouit-elle.

Viviane Tardif indique qu’une soixantaine de personnes sont déjà inscrites pour prendre part au traditionnel brunch de Noël du SANAService d'accueil des nouveaux arrivants .

D'après un reportage de Marguerite Morin