Les commerçants locaux espèrent ne pas manquer de fournitures pour Noël

En plus de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre, les entreprises font face à des retards d'approvisionnement.

Ce n'est pas faute d'avoir commandé les produits à l'avance. Pierre Robitaille a réservé ses fournitures en juillet.

Pierre Robitaille, co-propriétaire du Pot Pourri Gourmet, a passé ses commandes en juillet. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le co-propriétaire du magasin d'articles de cuisine Pot Pourri Gourmet, à Rimouski, s'inquiète de potentiel retards: les fournisseurs croyaient qu’ils auraient les produits, mais ça arrive avec des palettes à moitié remplies. C’est sûr que ça ne fait pas notre affaire .

Même son de cloche un peu plus loin, sur la rue Saint-Germain.

J'attends des commandes qui devaient entrer à la mi-octobre et ce n'est pas encore arrivé , constate la propriétaire de la boutique Chez Georges Émile, Marie-Josée Pineault.

Ces retards incommodent les commerçants locaux puisque les semaines qui précèdent Noël représentent une grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel.

La période des fêtes, ça représente à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires , estime Mathieu Jean, président et directeur général de Rabot D. Bois.

Privilégier l'achat local

Mathieu Jean, gérant de Rabot D. Bois enregistre près de la moitié de son chiffre d'affaires lors de la période des fêtes. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Cette année s'annonce pourtant fructueuse. D'après l'entrepreneur, l'imprévisibilité des commandes qui proviennent d'outre-mer a une incidence positive sur les ventes de ses produits. Avec les problèmes d'approvisionnement, on se [tourne] beaucoup plus vers les produits québécois et canadiens. Clairement, je vois la demande , rapporte-t-il.

Marie-Josée Pineault, qui tient sa boutique depuis neuf ans, constate que 2021 représente l'année la plus fructueuse depuis son ouverture. L’avantage ici, c’est que c’est des créations québécoises. Tout est fait au Québec . Selon elle, les consommateurs prennent conscience, petit à petit, que l'achat local c'est important .

Marie-Josée Pineault, propriétaire de la boutique Chez Georges Émile, constate l'intérêt croissant des Québécois pour l'achat local. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

S'y prendre à l'avance

Malgré ces défis, les commerçants ont bon espoir de répondre à la demande des consommateurs.

Toutefois, ils conseillent à leurs clients de s'y prendre à l'avance. On risque d'avoir des produits qui ne seront pas disponibles en boutique , avertit Pierre Robitaille.

Selon un sondage du Conseil canadien du commerce de détail, les Québécois prévoient de dépenser en moyenne 565 $, soit une hausse de 11 % par rapport à 2020.

Avec les informations de Sophie Martin