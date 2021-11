Aide du MTQ pour l’entretien des routes : Rouyn-Noranda dénonce « une injustice »

Vendredi, Québec a annoncé une aide financière de 1,5 M$ pour l’amélioration du réseau routier local dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet redressement.

Une aide bien accueillie, mais loin de satisfaire les demandes de la Ville qui croit qu'elle est traitée inéquitablement dans ce dossier.

Diane Dallaire rappelle que Rouyn-Noranda qui est une ville-MRC ne reçoit pas sa juste part dans le volet entretien du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Nous ce qu'on dénonce c'est qu'au niveau entretien, ça se chiffre en termes de millions ce qu'on perd depuis de nombreuses années suite à la fusion. Maintenant que nous sommes une ville-MRC, les sommes ont tranquillement diminué , regrette la mairesse.

Pour vous donner un exemple en 1997 si on additionne tout ce que recevaient toutes les municipalités qui font maintenant partie de la ville, c'est à peu près 932 000 $ pour l'entretien des routes [...] En 2011 ça a diminué à 302 000 et après plus rien. En juin dernier on a reçu 340 000 $, mais comparativement à la MRC de Témiscamingue qui recevait 2 350 000 $, on est gravement pénalisés , insiste Diane Dallaire.

La mairesse sollicite une rencontrer avec le ministre des Transports pour faire valoir ses arguments.

À Rouyn-Noranda, près de 70 % du réseau routier a besoin de travaux.