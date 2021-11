Une jeune fille de Magog recherchée par les policiers 

La jeune adolescente de 15 ans a quitté à pied la résidence familiale du secteur Omerville, à Magog.

Les policiers et ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Des recherches terrestres sont en cours dans le secteur Omerville. Une quinzaine de policiers sont sur place. Des chasseurs l'auraient aperçue sur la piste cyclable entre Sherbrooke et Magog vers l'heure du souper, samedi, mais les policiers sont sans nouvelles depuis.

Des drones ont également survolé le boisé au cours de la nuit pour tenter de la retrouver.

« La jeune fille n'a pas de téléphone cellulaire. Elle n'est pas partie avec de l'argent. On n'a aucun moyen de la localiser. À ce moment-là, les yeux du public sont très précieux. » — Une citation de Carl Pépin, responsable de la gendarmerie, Régie de police Memphrémagog

Les policiers demandent également aux résidents du coin de vérifier leur cabanon ou leur dépendance pour s’assurer que la jeune adolescente ne s’y trouve pas ou n’a pas laissé de traces de son passage.

Coralie Lessard portait un chandail à capuchon WLKN, des pantalons et un manteau noirs au moment de sa disparition, en plus d'une lampe frontale. Elle mesure 5 p 2 et pèse environ 100 livres.

Toute personne qui a des renseignements au sujet de cette disparition est priée de contacter les policiers.