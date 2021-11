Vaccin contre la grippe : les rendez-vous en ligne inquiètent un défenseur des aînés

Bernie LaRusic, âgé de 86 ans, craint principalement que les personnes moins à l’aise avec Internet, se perdent dans les dédales technologiques.

Il estime qu’il est de plus en plus difficile de se faire vacciner pour les aînés qui éprouvent de la difficulté à comprendre et utiliser l’information numérique, puisque les pharmacies de la province priorisent la prise de rendez-vous en ligne au détriment des séances sans rendez-vous.

Tout ce qui se fait en ligne me terrifie , dit l’octogénaire. J’éprouve de la difficulté avec les ordinateurs.

Bernie LaRusic, également membre du Conseil des aînés du Cap-Breton, souhaite attirer l’attention sur le nombre limité de services offerts aux citoyens incapables de bien naviguer en ligne.

Des pharmacies occupées

La présidente du conseil d’administration de la Pharmacy Association of Nova Scotia (PANS) et propriétaire du Medicine Shoppe à Dartmouth, Diane Harpell, confirme qu’un grand nombre de pharmacies néo-écossaises priorisent maintenant la prise de rendez-vous en ligne.

Un vaccin contre la grippe à haute dose est offert aux personnes de 65 ans ou plus en Nouvelle-Écosse. Photo : getty images/istockphoto / undefined undefined

Diane Harpell précise toutefois que chaque pharmacie peut choisir la façon dont elle offre ses services de prise de rendez-vous.

Si vous prenez en considération tout le pain sur la planche qu’ont les pharmacies en ce moment, ajouter à cela des séances sans rendez-vous, c’est vraiment exigeant , dit-elle.

L’avantage des prises de rendez-vous en ligne, c’est que nous pouvons nous assurer d’avoir l’espace et les ressources nécessaires, tout en nous débarrassant de la paperasse administrative.

Selon Diane Harpell, les pharmacies sont habituellement conciliantes lorsqu’une personne sans adresse courriel ou avec un problème technologique demande de l’aide.

Elle ajoute toutefois qu’il s’agit d’un très petit nombre de personnes.

Littératie numérique

Bernie LaRusic croit néanmoins que les pharmacies néo-écossaises pourraient en faire plus dans leurs communications envers les aînés.

Il avance que beaucoup d’entre eux ont encore exclusivement recours aux médias traditionnels, comme la télévision et la radio.

Statistique Canada note pour sa part que l’utilisation de l’Internet par les personnes âgées de 65 ans et plus est montée de 32 % à 68 % de 2007 à 2016.

Aucune statistique provinciale n’est par contre disponible sur la littératie numérique des aînés en Nouvelle-Écosse.