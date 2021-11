La confiance des Edmontoniens envers leur police est en baisse, selon un rapport

Les Edmontoniens se sentent moins en sécurité qu’il y a un an, selon un récent rapport du Service de police d’Edmonton (EPS).

Le corps policier a demandé à la firme Advanis de prendre le pouls de la communauté. Environ 1500 Edmontoniens de tous horizons ont été consultés, explique la directrice à la stratégie et à l’engagement de l’EPS, Mariam Masud, qui a présenté l’étude à la Commission de police jeudi.

Les répondants ont dit qu’ils n’avaient pas plus de chances d’être victimes d’un crime en 2021 , note-t-elle, mais ils se sentent moins en sécurité qu’en 2020 .

Près du quart d’entre eux (23 %) se sont dits inquiets à cause de la criminalité, contre 17 % en 2020.

Seuls 37 % des Edmontoniens consultés croient que la police fait un bon travail, contre 45 % l’année dernière. Parallèlement, 20 % des répondants croient que l’EPS fait un excellent travail, soit un peu plus que les 19 % de 2020.

Selon les résultats obtenus, les personnes plus âgées tendent à voir leur corps policier de façon plus favorable.

À l’inverse, les Autochtones et les personnes s’identifiant comme faisant partie de la communauté LGBTQ2+ ont un taux de satisfaction moins élevé, se sentent moins en sécurité et ont l’impression d’avoir plus de risque d’être victimes d’un crime, note Mme Masud.

L’initiative est l’un des fruits du projet Commitment to Action lancé par l’EPS en septembre 2020 après plusieurs manifestations contre la police. C’est la première fois que la police d’Edmonton confie ce genre d’études à une firme externe, explique le chef Dale McFee.

Il y a une tendance intéressante : le taux de criminalité descend, mais la perception d’insécurité augmente , note-t-il. La police doit donc travailler sur la perception qu’ont les Edmontoniens, croit-il.

Plus de transparence et de communication

Outre un sondage, la police a consulté la communauté lors de discussions avec des organismes communautaires, des entreprises et des acteurs du milieu communautaire.

Le rapport fait état d’interactions difficiles avec la police, lors desquelles certaines personnes se sont senties traitées de façon cavalière, injuste ou irrespectueuse par des agents .

Ces incidents incluent des occasions où les citoyens ont eu l’impression de faire l’objet de préjugés, de commentaires réducteurs ou de langage inapproprié.

Plusieurs participants ont dit espérer voir la police mieux communiquer avec le public, notamment en ce qui concerne la prévention de la criminalité.

Ils espèrent également que l’EPS sera plus transparent en matière de politiques, de procédures internes et de formation des policiers.

La commissaire Kemi Kufuor-Boakye considère les résultats de l’étude comme inquiétants , mais, selon elle, il s’agit d’un pas dans la bonne direction, puisque c’est la première fois que les actes de la police sont mis en lumière .

Il y a plus d’attentes envers les policiers et la façon dont ils traitent la communauté.

Le dépôt du rapport ne marque pas la fin de l’exercice, dit l’EPS, puisque le corps policier compte s’en servir comme appui pour différentes améliorations dans les mois à venir.

Avec les informations de Natasha Riebe