Mort d’un émondeur à Saint-Rémi, en Montérégie

L'événement s'est produit samedi en milieu d'après-midi.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, le travailleur aurait été en contact avec un fil électrique alors qu'il procédait à des travaux d'émondage sur la rue Saint-Louis.

Un enquêteur et des techniciens en identité judiciaire avec la collaboration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) analysent la scène afin d'établir les causes et les circonstances exactes entourant l'événement.