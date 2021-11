Mot en n au CLR : il faut davantage de bonnes actions, dit Parents contre le racisme

Cela nous permet de nous sentir écoutés, et de voir que la Division scolaire prend cela au sérieux , a réagi Blandine Tona, membre de Parents contre le racisme.

Vendredi, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine a annoncé dans une lettre aux parents et au personnel le recrutement d’un expert-conseil mandaté pour faire la lumière sur les enjeux de racisme et pour proposer des pistes de solution.

L’expert Pat Rivard de l’organisme North American Center for Threat Assessment and Trauma Response (NACTATR) mènera cette analyse et se rendra dès lundi au Collège Louis-Riel pour y passer la semaine

Il apportera son expertise notamment pour évaluer la menace et le risque de violence ainsi que pour donner des formations sur la façon de faire face aux traumatismes dans les écoles.

Cela nous rassure qu'il nous écoute , a reconnu Blandine Tona, mais nous voulons que ça aille plus loin que cela parce que ça fait déjà très longtemps que cela dure et nous estimons que nos jeunes méritent que ces actions soient prises aujourd'hui , a-t-elle insisté.

Blandine Tona, membre de Parents contre le racisme insiste sur une plus grande consultation des parents dans le cadre de la lutte contre le racisme à l'école. Photo : Blandine Tona

Elle a indiqué que l’organisme réclame depuis longtemps d'autres actions dont la mise en place d’une politique antiraciste qui permet de connaître les comportements qui ne sont plus acceptables dans les écoles .

Ça envoie un message de confiance aux parents, ça envoie un message de confiance aux jeunes […] Ça, c'est quelque chose que nous voulons voir.

Radio-Canada est sensible au choix des mots, à plus forte raison lorsqu’il est question de désigner des individus, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur religion. Il y a longtemps que nous, à Radio-Canada, n'utilisons plus le mot « nègre » pour désigner des personnes à la peau noire. Nous avons choisi d’écrire mot en n en lieu et place d’un autre mot anglais, également connu comme le « n word », qui est perçu comme l’une des pires, sinon la pire des insultes qu’on puisse proférer à l’endroit d’une personne à la peau noire. Il s’agit, selon nous, d’une question de respect.

À partir de la semaine prochaine, tous les étudiants seront invités à participer à des groupes de discussion en groupe sur le racisme afin de recueillir leur perception et leurs besoins.

Mamadou Ka, conseiller du groupe Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba a été embauché afin d’animer ces groupes de discussion.

La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine a indiqué avoir rencontré des membres du groupe parents contre le racisme pour discuter d’appui possible aucomité Étudiants issu des minorités et de leurs alliés dans le cadre de cette démarche.

Mme Tona croit que l’école doit améliorer la communication avec les parents en les consultant davantage parce que cela serait bénéfique pour les jeunes non seulement à l'école, mais aussi à la maison .

Aujourd'hui, les parents ne sont pas assez intégrés dans les solutions. Les parents ne sont pas informés , s’indigne-t-elle.

Pour cette raison, elle souhaite que les actions en cours intègrent cette dimension.

Si ces voix sont manquantes, alors on aura encore un plan qui est partiel ou qui n'a que certaines expériences , à-t-elle souligné.