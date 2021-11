Les bars de l’Estrie retrouvent enfin les adeptes de karaoké

Lundi, les assouplissements aux mesures sanitaires ont permis à nouveau aux bars de proposer l'activité, mais c'est uniquement au cours de la fin de semaine suivante que les soirées chantantes étaient de retour dans la programmation.

Au bar le Shooter de Sherbrooke, le karaoké fait partie de la tradition. Son retour a amené une fébrilité parmi la clientèle qui anticipait avec bonheur de pouvoir performer de nouveau dans l'établissement.

C'est le cas de Brigitte Dubois qui s'était tenue loin des bars, parce qu'elle craignait la COVID-19. Le retour du karaoké l'a convaincu d'y retourner.

« Je n'ai pas dormi de la nuit, je me demandais quelle chanson chanter, parce que depuis l'âge de 18 ans que je chante dans les karaokés. » — Une citation de Brigitte Dubois

Le chant, la danse et surtout l'ambiance festive, c'est qui manquait selon plusieurs clients du bar le Shooter.

Sérieusement, je commençais à avoir hâte qu'il y ait de l'activité dans les bars, ça devenait plate. Rien qu'assis au bar, tu prends une bière ou deux et après tu pars , décrit Michel, un fidèle client.

Un impact économique significatif

Pour le bar le Shooter de Sherbrooke, la soirée karaoké de samedi pourrait être synonyme d'un retour à une meilleure santé financière. Selon la gérante Nadia Tardif, l'établissement était privé d'environ 50 % de ses revenus habituels le samedi soir avec l'absence de cette activité phare.

Au-delà des finances, elle se réjouit surtout de retrouver ses clients adeptes de chanson qu'elle côtoie depuis des années.

« Le karaoké réunit beaucoup de gens, c'est ouvert à tout le monde, on a du plaisir. » — Une citation de Nadia Tardif, gérante du bar le Shooter

Le bar prend néanmoins les précautions nécessaires pour protéger ses clients. Une enveloppe protectrice en mousse est notamment fournie aux clients pour installer sur les micros et ceux qui possèdent leur propre micro sont invités à les apporter.

Les animateurs de retour au boulot

L'animateur et DJ Den-Sing avait l'habitude d'organiser des événements festifs dans les résidences pour aînés. Pendant la pandémie, il s'est réinventé en offrant ses chansons à l'extérieur des résidences pour aînés. À un moment, il a même fait six prestations dans la même journée. Les gens n'avaient rien eu depuis un an, pas d'activités, ils étaient renfermés , souligne-t-il.

Toutefois, il se réjouit de pouvoir recommencer à animer des événements, tout particulièrement dans les résidences pour aînés.

« Je les anime, je les fais chanter, je réussi à avoir des yeux qui brillent et ça m'amène de la joie, du bonheur, ça me tient en vie. » — Une citation de Den-Sing, DJ

Même s'il n'est pas obligé de travailler, cet animateur admet que son boulot lui permet d'arrondir ses fins de mois. Il affirme néanmoins que sa motivation principale réside surtout dans sa passion pour la chanson qu'il souhaite partager avec ceux qu'il rencontre.

Avec les informations d'Alexis Tremblay