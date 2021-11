Les médecins doivent être soumis à des obligations, réitère Barrette

L’ancien radiologiste et ministre libéral de la Santé Gaétan Barrette est persuadé que les professionnels du réseau de la santé « font essentiellement ce qu’ils veulent », les médecins en particulier, et qu’ils devraient donc être soumis à des obligations contractuelles pour que le système fonctionne.

Le Québec a suffisamment de ressources pour avoir une première ligne forte et disponible , a-t-il estimé samedi à l’émission Les faits d’abord, où il a continué de défendre sa réforme de la santé – que beaucoup jugent responsable de l'affaiblissement du réseau.

Je maintiens qu’on a assez de personnel de toutes catégories de professionnels confondues. Maintenant on est dans un système où les gens font essentiellement ce qu’ils veulent. C’est une expression, car il y a quelque chose de péjoratif là-dedans , déclare-t-il.

Les propos de Gaétan Barrette visent particulièrement les médecins, car, dit-il, c’est le seul secteur d’activités au Québec où il n’y a pas de relation contractuelle . Je fais référence à la relation que la société, par l’État, doit avoir avec cette catégorie de professionnels là , précise-t-il.

M. Barrette souligne notamment que les médecins font tellement de revenus qu’ils peuvent se mettre à temps partiel, ce qui fait en sorte qu’il y a moins de services qui se donnent .

Il est donc d’accord avec le gouvernement Legault, qui reproche notamment aux omnipraticiens de ne pas prendre en charge assez de patients.

Fidèle à l’esprit du projet de loi 20 qu'il avait déposé et qui avait été adopté en 2015, Gaétan Barrette affirme toujours que le gouvernement devrait en quelque sorte obliger les médecins à respecter certaines règles. Le projet de loi 20 prévoyait à ses prémisses des pénalités financières à imposer aux médecins qui n'atteignaient pas les quotas de productivité du gouvernement.

Le remède, c’est d’arriver avec une entente contractuelle qui dit : la rémunération est adéquate, on ne vous demande pas de travailler 90 heures par semaine, on vous demande de faire une moyenne, et cette moyenne-là, on le sait, va donner un accès adéquat à la population , croit-il.

Il déplore que, dans ce dossier, tous les gouvernements un après l’autre aient reculé .

Des regrets de ne pas avoir démissionné avant

M. Barrette, qui a annoncé il y a une semaine qu’il ne tenterait pas de briguer un nouveau mandat aux élections provinciales de l’automne 2022, dit aussi regretter de ne pas avoir démissionné en 2017, alors que, ministre de la Santé, il avait été retiré des négociations avec les médecins spécialistes par le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard.

À cette époque, Gaétan Barrette avait de nouveau brandi la menace de faire appliquer des mesures de réduction de la rémunération si les médecins spécialistes n'atteignaient pas les objectifs fixés par Québec. Pour apaiser les relations entre ces derniers et le gouvernement, le choix avait donc été fait d’enlever à Gaétan Barrette son rôle central de négociateur.

Ce n’est pas maintenant que j’aurais dû démissionner, mais quand on m’a retiré de la négociation avec les médecins spécialistes. J’étais à un cheveu de pouvoir normaliser la situation en ce qui a trait à la dispensation de services au Québec. On a reculé. Pour reculer, il fallait m’enlever de la négociation , a-t-il commenté.

M. Barrette affirme maintenant avoir des regrets, car c’était clair que, si on revenait au pouvoir, je n’aurais pas été dans un poste de ministre de la Santé .

Il assure ne pas avoir démissionné à ce moment-là pour éviter de mettre ses collègues dans l’embarras.