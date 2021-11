Une vigie pour le Jour du souvenir trans

ID-Est, c'est l'acronyme d'Identité de genre et Diversité sexuelle dans l'Est du Québec. La mobilisation initiée par l'organisme avait pour but de sensibiliser la population aux enjeux liés à la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Selon Alex Nadeau, certaines communautés bénéficient de plus de visibilité, notamment les personnes homosexuelles et bisexuelles. Sauf qu'il y en a moins pour les personnes trans et les personnes non-binaires , affirme-t-elle.

Le comité ID-Est cherche à visibiliser les enjeux liés à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

« Il y a des certaines inégalités qui restent et [c'est pourquoi] on essaie d’avoir de plus en plus de visibilité. » — Une citation de Alex Nadeau, co-organisatrice, ID-Est

Au cours de la vigie, les prénoms de ceux et celles qui ont perdu la vie dans la dernière année en raison de la transphobie ont été cités. Un poème en leur mémoire a également été lu.

Une vingtaine de personnes étaient rassemblées à la place des anciens combattants samedi à Rimouski, à l'appel du comité ID-Est. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Un œil sur le projet de loi 2, selon ID-Est

La réforme du droit de la famille fait partie des enjeux qui préoccupent l'organisme rimouskois. Les communautés trans s'opposaient à l’exigence d’une chirurgie pour le changement de la mention du sexe, comme prévu dans le texte original du projet de loi 2.

Toutefois, il est important de rappeler que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a reculé sur les aspects du projet de loi qui sont jugés transphobes. Malgré tout, ID-Est dit vouloir rester aux aguets.

Le comité ID-Est prévoit d'autres actions prochainement.

D'après le reportage de Fabienne Tercaefs