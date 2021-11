Opération réconciliation chez Bitfarms à Sherbrooke

L'entreprise Bitfarms l'assure, le bruit des deux nouvelles usines du parc Industriel ne dérangera pas le voisinage. Des problèmes, l'entreprise n'en veut plus.

« On veut s'assurer que cela ne se reproduise pas parce qu'on n'a pas aimé l'expérience non plus de notre côté chez Bitfarms. On veut s'assurer que les prochains sites, on puisse avoir une bonne relation avec les citoyens. » — Une citation de Bianca Lamothe-Verreault, directrice Construction et Infrastructure chez Bitfarms

Une quarantaine de citoyens se sont présentés à la réunion de mercredi dernier et le même nombre de Sherbrookois était présent samedi pour questionner les dirigeants de l'entreprise afin de s'assurer que les problèmes de bruit des riverains de la rivière Magog soient corrigés..

On est rendu à la 6e génération de nos usines. Le site de la Pointe, c'est un site particulier qui a ses propres caractéristiques dans une cuve, l'eau à côté qui a un effet miroir. On est plus bas, décrit l'un des porte-parole de l'entreprise , Stéphane Bertrand.

Les nouveaux élus aux aguets

Lundi soir, lors de la première assemblée du nouveau conseil de Sherbrooke, Bitfarms devra alors convaincre les élus que son projet tient la route.

La conseillère du district du Carrefour, Fernanda Luz, assure que les nouveaux élus seront aux aguets.

« C'est quelque chose qu'on suit de près. On ne veut pas que ça se répète, j'estime que la ville et la compagnie partagent le même avis qu'on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu. » — Une citation de Fernanda Luz, conseillère du district du Carrefour

Selon elle, l'entreprise devra démontrer au conseil municipal que son plan permettra d'éviter les nuisances sonores vécues par les citoyens.

D'autant plus, rappelle le conseiller du district du Golf Marc Denault, que plus de 70 constats d'infractions ont été remis par la Ville et que l'entreprise n'en a payé aucun. On avoue publiquement qu'il y a un problème et on veut être bon joueur d'un point de vue corporatif, mais il faudrait au moins avouer leur tort et payer les contraventions , déplore le conseiller.

Cette démonstration de bonne foi devra être faite, alors que Bitfarms a signé un contrat avec Hydro Sherbrooke pour un total de 96 mégawatts dans les deux prochaines usines du Parc industriel.

La STS, future propriétaire du bâtiment ?

Le départ de l'entreprise de son site actuel d'ici février 2023 est fort attendu par les citoyens. La Société de transport de Sherbrooke songe à acheter le bâtiment.

On parle beaucoup de bonification du transport en commun. On est en croissance en ce moment à Sherbrooke et aussi l'électrification va faire qu'on a besoin de plus d'espaces , précise Marc Denault, le président de la Société de Transport de Sherbrooke.

Il fait valoir que ce déménagement allègerait les frais de relocalisation de l'entreprise.

D'après le reportage de Jean Arel