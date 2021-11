Manifestation des préposées en retraitement des dispositifs médicaux

La manifestation nationale organisée par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s’est déroulée devant les bureaux de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

Des manifestantes sont venues de Gatineau ou encore de Québec afin de se faire entendre. Certaines avaient apporté avec elles une blouse médicale.

Le Québec compte quelque 2 000 préposées en retraitement des dispositifs médicaux, soit majoritairement des femmes. Ces dernières veillent notamment à la stérilisation de l’équipement médical. Au plus fort de la pandémie, elles étaient également chargées de désinfecter les masques N95.

Les préposées en retraitement des dispositifs médicaux sont actuellement payées environ 20 dollars de l’heure. Un salaire basé sur une évaluation désuète, selon le syndicat qui les représente.

« Depuis 2001, c’est un des emplois où il y a eu des changements fulgurants dans le réseau. On exige d’elles plus de qualifications, plus de responsabilités et le gouvernement, il leur reconnaît toujours la valeur qui existait en 2001. »