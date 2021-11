En mars 2020, Santé Ontario, l'agence gouvernementale qui coordonne les soins de santé dans la province, avait recommandé de suspendre temporairement les examens de dépistage de routine, parce qu'il commençait à y avoir des cas de COVID-19.

L'Ontario a quatre grands programmes de dépistage préventif : pour le cancer du sein, du col de l'utérus, du côlon et du poumon.

Les examens ont repris en mai 2020, mais, selon Stephen Piazza, de la Société canadienne du cancer, des gens ont manqué un rendez-vous ou un test et des retards ont été accumulés.

Il évalue que la baisse du nombre de tests de dépistage en 2020 se situe quelque part entre 47 et 56 %. C'est une diminution alarmante , a-t-il affirmé dans un courriel.

Le dépistage de routine s'adresse aux gens qui n'ont pas de symptômes, aux gens qui se sentent bien , explique le Dr Neil Naik, du programme régional du cancer de Waterloo Wellington. Nous voulons détecter le cancer à ses débuts.

Jane Mitchell a perdu son mari en mai dernier. Il a été emporté rapidement par un cancer de l'œsophage. Sa maladie avait été diagnostiquée tard, en dépit de tests de dépistage périodiques.

Mme Mitchell entend parler de gens qui hésitent à aller consulter un médecin en raison de la pandémie et qui ne passent pas les tests de dépistage.

Si vous ne vous sentez pas bien, que vous n'avez plus d'appétit ou que vous dormez mal, aller voir le médecin , conseille-t-elle. Certains se disent ''Oh, ce n'est rien, je vais déranger le médecin''. Non, il faut se faire examiner et s'assurer que tout va bien, parce que c'est insidieux.

Dans un courriel adressé à CBC Kitchener-Waterloo, un porte-parole de Santé Ontario a affirmé qu'en septembre 2021, le nombre de tests de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal effectués atteignait ou dépassait ceux d'avant la pandémie . Il a ajouté que ceux du col de l'utérus n'étaient pas revenus au nombre d'avant la pandémie, mais qu'ils augmentaient de façon régulière.

Nous nous inquiétons, parce que les retards pour le diagnostic et le traitement du cancer peuvent avoir des conséquences graves , rappelle Stephen Piazza, de la Société canadienne du cancer. Bien que des progrès aient été faits, la province doit s'attaquer aux arriérés et donner aux programmes de dépistage des ressources suffisantes.

Santé Ontario a prévu un certain nombre de mesures dont l'envoi de lettres de rappel aux gens qui devraient subir un test prochainement ou qui sont en retard et des trousses de sensibilisation à l'importance du dépistage du cancer pour les professionnels de la santé.

Avec les informations de Kate Bueckert de CBC