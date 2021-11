La Commission de transport de Toronto peut suspendre les employés non vaccinés

La CTTCommission de transport de Toronto a confirmé samedi qu'elle allait suspendre à partir de dimanche ses employés qui n’auraient pas présenté de preuve de vaccination. S’ils n'ont pas prouvé qu'ils sont complètement vaccinés le 31 décembre, ils seront congédiés.

Selon la commission, environ 90 % de ses 15 000 employés l'ont informée de leur statut vaccinal.

Nous avons adopté en septembre la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour protéger la sécurité de nos employés et de nos clients, a affirmé le PDG de la CTTCommission de transport de Toronto , Rick Leary.

La section 113 de la Amalgamated Transit Union (ATU) est déçue du refus de la cour.

Nous croyons que la politique de la CTT de suspendre et congédier les employés non vaccinés est injuste et sera invalidée en arbitrage , a déclaré son président Carlos Santos. Le syndicat voulait que la politique soit suspendue pendant le processus d’arbitrage et demeure convaincu qu’il en sortira gagnant.

Il croit que la Commission de transport pourrait plutôt offrir à la minorité d’employés non vaccinés de subir des tests de dépistage fréquents, comme cela se fait aux agences de transport en commun de Mississauga et Brampton.

Cette semaine, la CTTCommission de transport de Toronto a annoncé que des réductions de service découleraient de l’application de la politique de vaccination obligatoire. À partir de dimanche, la fréquence des autobus et d’un tramway sur certains circuits et des métros sur la ligne 2 sera réduite à cause du manque de personnel.

Avec les informations de Jean-Philippe Nadeau