Un premier centre dédié à la réalité virtuelle débarque à Saguenay

Pour la réalité virtuelle, c'est une exclusivité en région présentement dans ce que nous on offre , assure le directeur général MontVR Saguenay, Nathan Boivin.

Le local comprend de nombreux ordinateurs et systèmes informatiques qui permettent d'offrir une immersion complète dans plusieurs univers.

On peut jouer à une multitude de jeux comme un jeu classique, Fruit Ninja, des jeux de zombie, des jeux d'archer. On peut aussi faire des jeux d'évasion, on a cinq scénarios , indique Nathan Boivin.

L’entreprise a investi près de 200 000 $ en appareil électronique ainsi que pour les 12 stations et les deux arènes de jeu.

Les joueurs peuvent jouer à plusieurs dans l'arène. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Dans le free roaming qu'on appelle, en fait c'est une arène où on peut se déplacer en déplacement libre, explique M. Boivin. Pour les stations, c'est des ordinateurs assez puissants parce que ça marche vraiment avec un casque qui est relié à l'ordinateur.

Des dizaines de curieux ont particulièrement apprécié leur expérience ce samedi.

Beaucoup de curieux se sont déplacés en cette première journée d'ouverture pour se plonger dans des jeux de réalité virtuelle. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

J'en ai déjà fait, mais c'était pas la même chose. C'était pas le même calibre et tout, j'avais eu mal au cœur la première fois. Là, j'ai pas eu mal au cœur et j'ai vraiment trippé , lance un joueur rencontré sur place.

Le centre MontVR Saguenay est ouvert tous les jours jusqu'à 22 h.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.