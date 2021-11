COVID-19 : le Témiscamingue espère avoir repris le contrôle de la situation

Les chiffres relayés samedi par la préfète Claire Bolduc semblent encourageants, alors que sept nouveaux cas positifs ont été dépistés dans la région hier, dont six au Témiscamingue.

Les autorités sont confiantes d’avoir atteint un plateau, mais ça va se confirmer dans les prochains jours, précise la préfète. Après des journées de 10, 13 ou 15 nouveaux cas, on voit que ça a ralenti. Si ça se répète pour les deux prochains jours, on va comprendre qu’on est en contrôle de la situation.

La Première Nation de Timiskaming, près de Notre-Dame-du-Nord Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le chef de la Première Nation de Timiskaming, Arden McBride, se dit lui aussi encouragé par ses échanges avec la Direction régionale de la santé publique, samedi.

Lourdement touchée, la communauté a décrété l’état d’urgence et mis en place un couvre-feu, vendredi soir.

On n’a pas tous les chiffres pour aujourd’hui, mais ça regarde pour un déclin des nouveaux cas, même si on a eu plus de 130 personnes dépistées, se réjouit-il. C’est encourageant de voir que les précautions que les membres pratiquent commencent à montrer du positif. Si on continue, tout sera excellent d’ici deux semaines.

Le chef affirme que le couvre-feu a été très bien respecté la nuit dernière. Il croit que l’état d’urgence dans sa communauté pourrait être maintenu pour environ une semaine.

Quand on a vu les cas monter, nos gens ont pris ça au sérieux, affirme-t-il. Personne n’est sorti pendant le couvre-feu. Le virus est arrivé chez nous et on ne veut pas que ça empire.

Partout dans la MRC du Témiscamingue, la Santé publique a demandé d’annuler les activités non essentielles qui rassemblent plusieurs personnes.

À Notre-Dame-du-Nord, la municipalité a même convaincu les restaurateurs de fermer pour la fin de semaine.

Claire Bolduc est heureuse de voir que ce message de prudence est bien entendu.