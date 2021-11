Les commerçants heureux du retour des marchés de Noël après une année d’absence

Les organisateurs et vendeurs des marchés de Noël en Alberta remarquent une augmentation des ventes cette année, une bénédiction après une année 2020 très difficile.

La joaillière Brigitte Campeau peine à trouver du temps pour nous accorder une entrevue au marché de Noël de Banff. Depuis l’ouverture du marché, son kiosque ne dérougit pas.

Je dois juste réajuster trois colliers pour cette dame, dit-elle. Je reviens, ce ne sera pas long.

Un peu plus loin, Dave Kuffner de Wool Mine remarque aussi une hausse des ventes. De nombreuses personnes veulent acheter [des produits locaux], et ceux qui viennent aux marchés sont ici pour acheter, pas seulement pour regarder , dit-il.

Une aubaine pour le petit entrepreneur qui dit avoir perdu près de 95 % de ses revenus l’an dernier à cause de l’annulation de la plupart des marchés de Noël.

La période des fêtes est cruciale pour les commerçants. Selon Brigitte Campeau, les deux mois qu’elles consacrent aux marchés de Noël représentent la moitié et plus de mon année.

Les marchés albertains ne peuvent fonctionner qu’au tiers de leur capacité, cette année, à cause des restrictions liées à la pandémie. Même s’il y a une baisse d’achalandage, les ventes sont seulement 10 % moins bonnes qu’en 2019. Ça démontre un intérêt certain pour les achats locaux , ajoute la joaillière.

Brigitte Campeau fait la tournée des marchés de Noël de l'Ouest depuis 20 ans. Elle passe deux à trois mois dans la région de Banff et habite chez des amis rencontrés lors des marchés. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Conséquences de la pandémie

La responsable du marché de Noël de Millarville, Melonie McKee, croit que cet intérêt accru pour l’achat local est en bonne partie dû à la pandémie.

J’ai remarqué durant le confinement que les gens faisaient de plus en plus la promotion des petits commerces locaux, des entreprises familiales, explique-t-elle. C’est un peu triste qu’il ait fallu une pandémie pour voir ce changement, mais c’est génial et nous espérons que ça continuera une fois le retour à la normale.

La tendance vers l’achat local se remarque un peu partout au pays et pas seulement dans les marchés, selon une étude réalisée par le Conseil canadien du commerce de détail.

« “Près de 80 % des Canadiens considèrent que l'achat local, surtout pour le temps des Fêtes, est important, c’est une priorité. Est-ce qu'ils vont le faire? On ne peut pas [le] dire. Sauf qu'au moins, on sait qu'il y a une grande proportion à 80 % qui a dans son esprit cette importance-là quand elle effectue ses achats.” » — Une citation de Francis Mailly, directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail

Toujours selon l’étude, les vêtements et la nourriture sont particulièrement prisés cette année. Le conseil remarque aussi une augmentation de 5 % de l’intérêt pour vivre une expérience de magasinage en présentiel.

Ces conclusions se reflètent dans les marchés de Noël. Par exemple, les billets pour les marchés de Banff et de Millarville se sont tous vendus rapidement. À Millarville, la nourriture et l’alcool ont été de gros succès , affirme Mme McKee.

Plusieurs vendeurs des marchés de Noël ont remarqué que les gens achètent davantage de produits cette année au lieu de juste les regarder. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

La pandémie a aussi changé l’offre dans les marchés.

Banff et Millarville ont misé sur des vendeurs locaux plutôt que des gens venant d’autres provinces. Nous ne voulions pas prendre de risque en les faisant venir ici , précise Melonie McKee. Elle constate aussi que les vendeurs ont adapté leurs produits pour offrir une marchandise accessible à tous les portefeuilles.

À Banff, même les décors ont été faits sur place à la main, selon l’organisatrice Jolene Brewster : C'est une belle occasion pour la communauté locale. Depuis la pandémie, les gens achètent local, ils valorisent leur communauté et apprécient les choses simples.

Jolene Brewster et Hayley Turner organisent depuis plusieurs années le marché de Noël de Banff. L'an dernier, l'événement a dû être annulé à la dernière minute à cause des restrictions liées à la pandémie. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Les marchés de Noël, un style de vie

Pour les marchands, le retour des marchés de Noël permet aussi de retrouver leur famille adoptive.

Nous sommes heureux d’être de retour, admet Dave Kuffner. Nous adorons ce style de vie, nous nous sommes fait beaucoup d’amis et c’est merveilleux de les retrouver.

Originaire de Val-David, Brigitte Campeau fait la tournée des marchés de Noël de l’Ouest depuis 20 ans. Chaque année, elle passe deux mois dans la région pour exposer ses bijoux dans huit marchés entre Winnipeg et Banff.

C'est un peu chez moi ici parce que quand tu y vis trois mois par année, c'est quand même le quart de l'année ça, dit-elle en riant. Ensuite, je me suis fait plein d'amis parmi les artisans. Je vais souvent sur une ferme à Brooks d'un autre artisan, j'habite chez eux. J'ai appris un peu à m'occuper des animaux avec ça. C'est extraordinaire.

La nomade qui partage sa vie entre le Québec, l’Ouest et le Mexique, précise toutefois que les marchés de Noël, ce n’est pas la panacée, c’est une passion.