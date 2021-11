Le niveau de la rivière Bow est bien plus bas que d’habitude

John Pomeroy, qui est chaire de recherche en ressources d’eau et en changement climatique à l’Université de la Saskatchewan, explique ce phénomène par le manque d’eau qui se décharge dans la rivière en raison d’une sécheresse provoquée par un été très chaud et très sec.

Si cette sécheresse se renouvelait l’année prochaine, cela pourrait poser un défi en matière d’irrigation dans les communautés du sud de l’Alberta.

Un biologiste principal au ministère de l'Environnement et des Parcs, Paul Christensen, souligne que la rivière Bow a connu de faibles débits dans le passé et que ceux-ci peuvent se produire naturellement.

Je crois cependant que le faible écoulement de la rivière semble arriver plus souvent depuis une dizaine d’années , explique-t-il.

Et il ne faut pas oublier, constate Paul Christensen, que si la rivière contient moins d’eau, sa température augmente, ce qui pose un stress supplémentaire aux poissons ».

Idéalement, afin que la rivière Bow retrouve un niveau d'eau élevé, il faudrait un manteau neigeux plus important que d’habitude cet hiver et que beaucoup de pluie tombe au printemps et au début de l’été.

Ça peut arriver, souligne-t-il. On se rappelle des inondations de 2013. Il est donc possible de passer rapidement d’une année touchée par la sécheresse à une année touchée par des inondations.

Malheureusement, dit M. Christensen, passer d’un extrême à un autre est typique de ce que l'on puisse attendre des changements climatiques.