La course aux cadeaux de Noël a déjà bien commencé à Saguenay

Entre les ratés dans l’approvisionnement des marchandises et les heures réduites des boutiques en raison du manque de main-d'œuvre, les achats de Noël de dernière minute pourraient être difficiles. Les Saguenéens semblent avoir contourné le problème selon plusieurs commerçants de Place du Royaume.

Les clients sont nombreux à faire leurs emplettes depuis quelques semaines.

On savait qu'il y aurait probablement des ruptures de stock , reconnaît un client qui a acheté ses cadeaux depuis plus d’un mois.

Un autre consommateur rencontré à Place du Royaume a fait la même chose depuis le début septembre on entend parler des pénuries, on s'est pris un peu plus d'avance , dit-il.

Le regroupement des chambres de commerce de la région lance une initiative d’achat local : les samedis bleus. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

En fin de semaine passée, c'était complètement fou, le samedi et le dimanche. Il y avait tellement de monde, je pense juste qu'ils prennent de l'avance car on entend parler de pénuries , indique la responsable de la boutique Infini-Thé.

En raison d'un manque de personnel dans plusieurs magasins, les heures d'ouverture seront prolongées jusqu'à 21 h tous les jours seulement à compter du 13 décembre à Place du Royaume et à compter du 16 décembre à Place du Saguenay.

Les produits locaux ont la cote

Alors que le regroupement des Chambres de commerce organise la campagne des Samedis Bleus jusqu'au 20 décembre, plusieurs artisans étaient réunis pour la première édition du marché de Noël de Chicoutimi.

Les gens encouragent beaucoup plus que les autres années. on dirait que la covid a fait en sorte que les gens sont plus locaux pour nous encourager, nous, les artisans , remarque la responsable du marché.

À la boutique éphémère Coup de coeur située dans le centre commercial, les clients pourront mettre la main sur une panoplie de produits locaux.

Lucille Morin gère la boutique éphémère Coup de cœur dans le centre commercial. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La responsable Lucille Morin estime que les ventes sont meilleures cette année qu'à pareille date l'an dernier.

À lire aussi : Des commerces prévoyants avec leur inventaire à l’approche des Fêtes

Selon un reportage de Roby St-Gelais.