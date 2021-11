Deux Premières Nations de l’Alberta veulent recouvrer leurs droits issus des traités

Les Premières Nations Papaschase et Michel possédaient des terres autour d'Edmonton, mais au cours du 19e et 20e siècle, elles ont perdu la reconnaissance fédérale et se sont retrouvées dépossédées de ces terres.

Elles souhaitent être prises en considération dans les discussions avec le gouvernement fédéral au moment où le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, s'est engagé à restituer des territoires lorsqu’il a pris ses fonctions en octobre. Selon Jodi Calahoo-Stonehouse, directrice générale de la Yellowhead Indigenous Education Foundation, l’État devait être tenu responsable de cette perte.

En 2001, la Friends of Michel Society a intenté une action en justice contre Ottawa pour faire valoir des droits au nom des membres et des descendants, mais l'affaire a été rejetée en 2015.

De multiples organisations représentent désormais la Première Nation Michel et ses descendants.

Les gens sont devenus tellement frustrés au fil des ans et divisés au sein de notre communauté , indique Jodi Calahoo-Stonehouse.

Ces divisions, dit-elle, sont semblables dans d'autres nations dépossédées et sont un héritage colonial.

« Lorsqu'une bande a été dépossédée de ses terres, elle ne réside plus ensemble. Elles n'ont plus leurs fêtes, leurs rassemblements [...] et par conséquent elles ne se connaissent pas vraiment intimement ou aussi bien. » — Une citation de Jodi Calahoo-Stonehouse, membre de la Première Nation Michel

La bande de Michel a été créée en 1878 par une adhésion au Traité n° 6 , un accord entre la Couronne et certaines Premières Nations recouvrant les centres de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Selon l'histoire de la bande, elle a subi des pressions pour céder des terres dans les décennies qui ont suivi. Certaines familles ont choisi l'émancipation, l’affranchissement, c'est-à-dire l'abandon de leur statut de Première Nation en échange des mêmes droits que les Canadiens non autochtones.

L'antagonisme du gouvernement, les restrictions injustes imposées par la Loi sur les Indiens et les attitudes racistes des colons voisins ont placé les membres de la bande dans une situation précaire, estime Jodi Calahoo-Stonehouse.

La bande entière a été émancipée en 1958. Beaucoup ont pu retrouver leur statut depuis, mais malgré cela, le gouvernement fédéral ne reconnaît pas la bande.

Pour les descendants des deux Premières Nations, obtenir justice pour des torts historiques a été une bataille acharnée, marquée par des contestations juridiques et des dirigeants divisés. Selon Jodi Calahoo-Stonehouse, le leadership divisé est un impact du colonialisme. Photo : Radio-Canada / Nathan Gross

Structures de gouvernance

Hadley Friedland, professeur agrégé à l'Université de l'Alberta et spécialiste du droit autochtone, explique qu'en lieu et place des structures juridiques existantes, les descendants des nations sans terre ont utilisé des sociétés et des corporations comme véhicules de représentation.

Ce ne sont pas des structures de gouvernement, elles sont mal adaptées à cela , exprime Hadley Friedland. Mais il n'y a pas vraiment d'autre choix .

La Loi sur les Indiens ne contient aucune clause permettant à une bande dissoute de retrouver sa reconnaissance. Selon lui, le ministre des Relations Couronne-Autochtones devrait prendre une décision discrétionnaire.

Les revendications de la Nation de Papaschase

Une autre bande de la région d'Edmonton, la Première Nation de Papaschase, a signé une adhésion au Traité n° 6 en 1877.

Selon l'histoire de la bande, ses membres ont été retirés de leurs terres dans le sud-est d’Edmonton et forcés de prendre des bons financiers en échange de droits fonciers ou de se joindre à des Premières Nations voisines.

En 2008, la Cour suprême du Canada a statué que la Première Nation de Papaschase ne pouvait pas présenter de revendication territoriale. La Cour a signalé qu'un groupe de descendants de Papaschase avait indiqué en 1974 qu'il prévoyait de procéder à une revendication territoriale dans un avenir proche et que trop de temps s'était écoulé pour aller de l'avant.

Ils ne veulent pas admettre qu'ils avaient tort, qu'il s'agissait essentiellement d'une fraude , affirme le chef Calvin Bruneau, qui en est à son troisième mandat à la tête du Conseil des descendants de Papaschase.

Selon lui, l'absence de reconnaissance fédérale est un obstacle et les empêche de recevoir du financement comme toutes les autres nations . Il ajoute que certaines entités politiques utilisent ce manque de reconnaissance comme une excuse pour ne pas s’engager.

Calvin Bruneau s'est concentré sur l'établissement de relations avec les entreprises et les gouvernements.

En 2018, l'Assemblée des Premières Nations a officiellement reconnu la Première Nation de Papaschase comme membre. L'année suivante, la Première Nation a acheté une station-service dans le sud d'Edmonton sur d'anciennes terres de réserve.

M. Bruneau souhaite que l'entreprise, dont le personnel est autochtone, soit exonérée d'impôt, comme c'est le cas pour les autres entreprises exploitées par les Premières Nations sur les terres de réserve.

Il voit dans la station-service une capacité économique et un précédent pour la récupération des terres.

En matière de réconciliation et de compensation, oui, vous devez nous reconnaître en tant que nation , dit-il. Et ensuite, nous pourrons commencer à traiter toutes les questions relatives à la reddition et aux autres choses qu'ils ont faites.

La station-service présente une murale des ancêtres de Papaschase et vend de l'artisanat autochtone. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan

Un autre groupe représentant les descendants de Papaschase, formé en 2019, conteste la validité de la réélection de Calvin Bruneau il y a deux ans. Les membres de l'Association Papaschase First Nation numéro 136 ont déposé une plainte contre Ottawa, après le rejet de la demande précédente en 2008.

Aller de l’avant

Jodi Calahoo-Stonehouse note que depuis la découverte de tombes anonymes à l'ancien pensionnat pour autochtones de Kamloops, on assiste à un changement sociétal.

Elle espère que cela permettra d'attirer l'attention sur les bandes des sans-terre et souhaite que l'État canadien soit capable de réconcilier ces torts qui ont été causés.

