Le SEUAT se réjouit de l’annonce du début de la vaccination des 5 à 11 ans

L'annonce du lancement de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans réjouit le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Santé Canada a donné vendredi son aval à l'utilisation du vaccin pédiatrique contre la COVID-19, conçu par la pharmaceutique Pfizer.

Le président du syndicat Yvan Dallaire parle d'une bonne nouvelle pour le réseau scolaire qui va permettre de mieux protéger tout le personnel scolaire, les élèves ainsi que leurs familles.

On souhaite que ça va contribuer à réduire le taux d'éclosion dans les écoles. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais présentement on retrouve plus d'éclosions dans les écoles primaires que secondaire, ça peut s'expliquer par le fait que les élèves du primaire ne sont pas vaccinés , explique le responsable syndical.

Par contre, il faut prendre note que la décision de faire vacciner les enfants revient aux parents et non au personnel des écoles, là on est très conscient de ça , ajoute-t-il.

Yvan Dallaire qualifie la campagne de vaccination pour les élèves du secondaire de réussie et souhaite que ça soit le cas pour le cycle primaire.

De son côté, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue indique que les équipes seront prêtes pour la vaccination des enfants dans les sites de vaccination dès l'obtention des autorisations requises.

Toutefois, il n'a pas précisé s'il envisage de lancer une campagne de vaccination dans les écoles.