COVID-19 : 67 nouveaux cas et hausse des hospitalisations au Nouveau-Brunswick

Seize des nouveaux résultats positifs sont ceux de personnes âgées de 19 ans ou moins. Il n’y a cependant aucun mineur qui est hospitalisé après avoir contracté la maladie, précise la province.

Le Nouveau-Brunswick s’attend à recevoir dans les prochains jours les premières doses, plus petites, du vaccin contre la COVID-19 qui est destiné aux enfants de 5 à 11 ans, et vient d’être autorisé par Santé Canada. La province promet d’annoncer les détails cette semaine.

Les hospitalisations et admissions aux soins intensifs en hausse

Le nombre d’hospitalisations a augmenté ces dernières heures au Nouveau-Brunswick. On comptait samedi 30 patients atteints de COVID-19 dans la province, dont 17 aux soins intensifs.

C’est deux hospitalisations de plus que vendredi, et il y a eu trois nouvelles admissions aux soins intensifs.

La province n’a pas spécifié le statut vaccinal des personnes hospitalisées, se limitant à écrire samedi dans un communiqué que les personnes qui ne sont pas vaccinées continuent d’être les plus touchées .

En tenant compte des gens qui ont contracté la COVID, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué depuis vendredi, passant de 607 à 593.

Les 67 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 23

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 8

Zone 3 (région de Fredericton) : 19

Zone 4 (région d'Edmundston) : 2

Zone 5 (région de Campbellton) : 0

Zone 6 (région de Bathurst) : 3

Zone 7 (région de Miramichi) : 12

Au moins 87 % des résidents du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus et admissibles à la vaccination contre la COVID-19 sont considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Plus de 93 % de la population admissible a reçu au moins une dose.