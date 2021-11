Ivan Zhigalov, l’espoir du Phoenix de Sherbrooke

Installé à Sherbrooke depuis à peine quelques semaines, le gardien de but Ivan Zhigalov a déjà fait sa marque dans La Ligue de hockey junior majeure du Québec.

Son adaptation rapide au sein du Phoenix de Sherbrooke a permis à l'équipe de débuter la saison en lion.

On s'attendait à 18 ans qu'il ait une période d'adaptation, mais depuis le début, il a super bien fait. Il est en contrôle. C'est un gros bonhomme dans les filets. Il en donne beaucoup plus qu'on pensait , explique l'entraîneur Stéphane Julien.

« Notre équipe joue très bien et tout le monde veut gagner. Je suis tellement excité d'être ici [trad]. » — Une citation de Ivan Zhigalov, gardien de but du Phoenix

Arrivé de la Biélorussie tout juste au début de la saison, le gardien de but a rapidement fait ses marques et il n'est pas surpris du succès que connait l'équipe.

Accueilli à bras ouverts

Son intégration à Sherbrooke a été facilitée par la famille de Philippe Bureau qui l'héberge.

Philippe parle russe, il a appris cette langue quand ses parents ont hébergé des joueurs de ce pays lors du tournoi bantam de Sherbrooke il y a 30 ans.

C'est venu un peu naturellement. Quand on a su qu'il y avait un joueur russe qui venait d'être repêché par le Phoenix de l'héberger chez nous , souligne Philippe Bureau.

Ivan Zhigalov admet qu'il a été étonné d'avoir la possibilité de parler dans sa langue en arrivant dans sa famille d'accueil.

« Quand il est arrivé, il ne parlait pas l'anglais. Je pense qu'il a apprécié que je parlais russe. Au début, les premières journées, on a parlé en russe plus que maintenant. » — Une citation de Philippe Bureau, famille d'accueil d'Ivan Zhigalov

Cet avocat et expert en sinistre souhaitait faire vivre cette expérience à sa conjointe Béatrice Bureau et à sa fille et elles n'ont que des compliments pour leur nouveau pensionnaire.

Ivan et Philippe Bureau ont le loisir de parler russe à la maison, même si le gardien est de plus en plus habile en anglais. Photo : Radio-Canada

Il est très gentil. Il s'implique beaucoup dans la famille. Il ne reste pas dans sa chambre. Ivan est un garçon qui est super enjoué qui se marie bien à la famille, qui participe à la vie quotidienne , décrit Béatrice Bureau.

Ivan suit des cours d'anglais tous les après-midi, dans l'espoir de s'intégrer sur le continent américain où il désire faire carrière. Avec l'aide de sa professeure Linda, il progresse rapidement.

Même si le joueur s'adapte à une vitesse fulgurante, la nostalgie n'est pas toujours très loin, confie Philippe Bureau. C'est un bon jeune. C'est un jeune qui est très sociable. Évidemment, il s'ennuie de ses parents c'est normal. Il s'ennuie de la culture , explique-t-il.

L'entraîneur Stéphane Julien croit néanmoins que la famille de Philippe Bureau fait une immense différence pour aider le joueur à traverser les moments de tristesse. D'avoir une famille comme ça qui connait un petit peu les moeurs et les traditions de son côté, je pense que ça peut juste l'aider à s'adapter avec notre équipe , admet l'entraîneur.

Un contexte favorable pour l'équipe qui mise déjà sur sa recrue pour demeurer en tête du classement de la ligue et qui sait remporter le championnat.

D'après le reportage de Jean Arel