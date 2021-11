Lac-Simon évite le pire après un premier cas de COVID-19

Le Comité des mesures d’urgence et de pandémie a rassuré la population vendredi en précisant que les résultats des tests de dépistage réalisés depuis lundi se sont tous avérés négatifs. D’autres résultats sont cependant en attente.

Les activités prévues au calendrier, notamment un tournoi de hockey et de ballon-balai à Senneterre, pourront se dérouler normalement cette fin de semaine, dans le respect des mesures sanitaires.

La cheffe Adrienne Jérôme reconnaît que la communauté a vécu des jours d’inquiétude, mais elle se dit impressionnée par la réponse des membres.

« Il y a eu de l’inquiétude, mais notre équipe s’est mobilisée rapidement. La personne a pris la responsabilité de nous aviser et on la remercie d’avoir réagi rapidement. Un dépistage rapide a pu se faire sur son lieu de travail et dans son réseau familial. On voit que les gens sont très responsables dans la communauté. On prend la COVID très au sérieux et la formation qu’on leur a donnée l’an dernier a vraiment porté fruit. »

Le Comité des mesures d’urgence de la communauté poursuit son enquête épidémiologique et il doit déposer un rapport à ce sujet en début de semaine.