La Guignolée réitère sa formule de porte-à-porte à Baie-Comeau et Pointe-Lebel

Plus d'une centaine de bénévoles ont sillonné les quartiers de Baie-Comeau et Pointe-Lebel pour récupérer des sacs de denrées laissés par les habitants devant leur résidence. La récolte permettra de regarnir les tablettes de l'organisme pour les prochains mois.

En plus des denrées non périssables, les produits d'hygiène et d'entretien ménager étaient les bienvenus. À l'approche du temps des fêtes, Josée Gagnon, présidente de l'Escale, espérait trouver aussi quelques gâteries pour les enfants.

Avec les sous qu'on a, on achète vraiment des denrées qui sont bonnes pour la santé selon le guide alimentaire, mais quand on reçoit des petits extras à côté, on aime ça bonifier les paniers des familles , explique la présidente de l'association.

Cette année, l'Escale prévoit distribuer autour de 500 paniers de Noël.

Toujours une forte demande

Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan, reconnaît que les besoins d'aide alimentaire sont encore grands, notamment avec la fin des programmes d'aide gouvernementaux qui étaient en vigueur pendant la pandémie de COVID-19. On a soutenu presque 66 % des citoyens sur le territoire, cette année, précise-t-elle.

D'après elle, nourrir son prochain relève du devoir citoyen : dans notre entourage, on a tous des collègues, des amis, des voisins ou des membres de notre famille qui ont des besoins à différentes étapes de leur vie .

Josée Gagnon se désole de voir autant d'enfants bénéficier de l'aide alimentaire au Manicouagan : il y a peut-être 450 enfants à qui on donne de la nourriture, sans quoi ils ne mangeraient pas avant d'aller à l'école .

L'Escale a repris sa formule ambulante en sillonnant les rues de Baie-Comeau de Pointe-Lebel toute la journée samedi. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

« Marcher et avoir les joues froides quelques heures pour donner à quelqu'un qui a faim toute l'année, ce n'est pas grand chose. » — Une citation de Josée Gagnon, présidente du comptoir alimentaire l'Escale

L'organisme récupère les denrées et les dons à l'année, mais la formule de la Guignolée est un rendez-vous très payant. On a fini d'épuiser nos réserves en septembre. C'est considérable, ce que les gens nous ont donné l'an passé , se surprend Josée Gagnon.

En 2020, le porte-à-porte a rencontré un succès inespéré avec 16 000 kilogrammes de denrées.

Cette formule remplace la traditionnelle Guignolée des médias, dont l'organisation a été repensée l'année dernière en raison du contexte sanitaire.

L'Escale et le comité de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan ont pu compter sur l'aide des employés de la Ville de Baie-Comeau et d'Hydro-Québec.