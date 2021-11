Autrices de mère en fille pour éduquer sur les changements climatiques

Armées de leur plume, une mère et sa fille ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois pour pondre leur tout premier roman jeunesse : Les Xorois : au secours de la Terre.

Écrit par Véronique St-Onge et sa fille Naëllie Boudreault, 10 ans, le roman Les Xorois : au secours de la Terre raconte l'histoire de Lili et Tommy, deux enfants passionnés d'écologie. L'intrigue se déroule en 2102, alors que la population de la Terre a été décimée en raison des changements climatiques.

Lili et Tommy s'allient à cinq Xorois qui viennent d'atterrir sur la Terre pour compléter leur éducation de dépollueurs.

Le roman vient tout juste d'être publié par la maison d'édition Kata.

Outil de sensibilisation

Avec ce projet, Naëllie et Véronique voulaient alimenter le dialogue sur l'environnement, la pollution et les changements climatiques.

Naëllie, qui a grandi avec une mère spécialiste en environnement et en développement durable, croit que plusieurs des enfants de son âge n'ont pas sa chance et en connaissent toujours peu sur les enjeux environnementaux.

Il y a des personnes, je parie, qui ne savent pas c'est quoi les changements climatiques parce que leurs parents ne leur en parlent pas. Ils devraient plus leur en parler pour que les enfants sachent c'est quoi et qu'ils fassent plus attention , affirme-t-elle.

Le roman s'adresse tout particulièrement aux jeunes de 8 à 12 ans. La maison d'édition a décidé de créer une fiche pédagogique afin que les enseignants puissent l'intégrer à leurs cours.

« Les Xorois : au secours de la Terre » vise à sensibiliser les jeunes lecteurs à agir contre les changements climatiques. Photo : Radio-Canada

C'est un des objectifs de notre livre. On souhaite que les professeurs se l'approprient, pis qu'ils l'emmènent dans les écoles et qu'ils puissent l'utiliser comme un outil pédagogique pour parler des changements climatiques aux jeunes , explique Véronique St-Onge.

Le duo a même inclus un glossaire au début du roman afin de bien expliquer quelques notions liées aux changements climatiques.

La jeune fille espère que la lecture du roman donnera la motivation aux jeunes de son âge d'agir au quotidien pour contrer les changements climatiques.

« Mon but c'est que les gens apprennent que c'est en groupe, en faisant chacun notre petite part qu'on peut sauver la planète. » — Une citation de Naëllie Boudreault, 10 ans

Travail de longue haleine

Le roman de Naëllie et Véronique est le fruit d'une collaboration mère-fille de plusieurs mois. On s'est assis ensemble, on a monté le squelette de l'histoire en choisissant les personnages, en choisissant la trame narrative , indique la maman.

Ce fut un travail fastidieux, mais qui est aujourd'hui une source de fierté pour le duo de Beauceville. C'est spécial. Je trouve qu'à 10 ans habituellement on ne fait pas des livres. Ça a pris beaucoup de temps, mais enfin il est sorti , conclut Naëllie.

Avec des informations de Marie-Audrey Houle