La compilation : opération charme pour attirer les jeunes à l’Opéra de Montréal

Une dizaine d’airs du répertoire classique y seront interprétés par des artistes en résidence de l’Atelier lyrique, qui seront accompagnés sur scène par l’Orchestre Métropolitain ainsi que par la mezzo-soprano Catherine Daniel et le ténor Éric Laporte.

Le programme, présenté sous forme de compilation , est composé d’extraits tirés de certaines des plus fameuses œuvres opératiques. Pour l’occasion, un tarif spécial de 15 $ par billet est offert aux 34 ans et moins.

Giuseppe Verdi – La forza del destino

Gioacchino Rossini – L’Italiana in Algeri

Wolfgang Amadeus Mozart – Così Fan Tutte

Gaetano Donizetti – La fille du régiment

Gaetano Donizetti – L’Elisir d’amore

Pietro Mascagni – Cavalleria Rusticana

Gaetano Donizetti – Lucia di Lammermoor

Jules Massenet – Cendrillon

Georges Bizet – Carmen

Johannes Strauss II – Die Fledermaus

Richard Wagner – Lohengrin

Camille Saint-Saëns – Samson et Dalila

Ce nouveau concert, point culminant de la clinique d’orchestre de l’automne dernier, procure une expérience artistique extrêmement enrichissante aux résidents et résidentes de l’Atelier lyrique , explique Patrick Corrigan, directeur général de l’Opéra de Montréal.

La cohorte 2021-2022 est composée de Marc-Antoine Brûlé, ténor (1re année – QC.); Vanessa Croome, soprano (3e année – C.B.); Sarah Dufresne, soprano (2e année – ON.); Mishael Eusebio, ténor (1re année – ON.); Sydney Frodsham, mezzo (2e année – C.B.); Kirsten LeBlanc, soprano (3e année – N.B.); Matthew Li, basse (1re année – ON.); Martina Myskohlid, mezzo-soprano (1re année – ON.); Geoffrey Schellenberg, baryton (2e année – C.B.) et Lucie St-Martin, soprano (2e année – QC.).

L’Atelier lyrique est un tremplin de perfectionnement professionnel au cœur de l’Opéra de Montréal. Avec La compilation, l’institution tente de démocratiser l’art lyrique et de le soustraire au snobisme lié à l’opéra , analyse la chroniqueuse de Radio-Canada Eugénie Lépine-Blondeau au micro de Tout un matin.

« À l’Opéra de Montréal, on ne fait jamais des actions en fonction de rajeunir le public, ce n’est pas un terme qui existe chez nous. [L’objectif est] d’élargir le public. On veut que tout le monde se sente le bienvenu, autant les gens d’un certain âge qui aiment l’opéra depuis toujours, que ceux qui y seraient initiés pour la première fois. » — Une citation de Catherine Gentilcore, directrice des communications et marketing à l’Opéra de Montréal

Mme Gentilcore croit que les promoteurs idéaux pour vendre l’opéra à des jeunes, ce sont des jeunes qui tripent sur l’opéra . Ces derniers, précise-t-elle d'ailleurs, sont loin d’adopter une attitude passéiste face à cette forme d’art quatre fois centenaire.

À la question Qu’est-ce que vous voulez faire quand vous allez être grands , ils répondent dans l’ensemble en deux temps : On veut camper de grands rôles dans les grandes maisons, et on veut créer de nouveaux opéras, de nouvelles œuvres qui vont véhiculer nos valeurs et montrer que notre forme d’art est toujours actuelle, pertinente et dynamique , indique Catherine Gentilcore.

Opéra de Montréal : La compilation est présenté dimanche 21 novembre à 14 h à la Salle Wilfrid-Pelletier.  (Nouvelle fenêtre)