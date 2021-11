De la pluie abondante et des vents forts pour lancer la semaine dans les Maritimes

De la pluie abondante et des vents forts pourraient s'abattre sur les Maritimes en début de semaine.

Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Le mauvais temps s'approchera des Maritimes dans la nuit de dimanche à lundi et pourrait perdurer jusqu'à mardi ou mercredi.

La Nouvelle-Écosse pourrait recevoir de 100 à 150 millimètres de pluie, peut-être davantage par endroits dans l'est de la province et au Cap-Breton. Les rafales pourraient souffler à plus de 90 kilomètres à l'heure, notamment le long de la côte atlantique.

En Nouvelle-Écosse, le Bureau de gestion des urgences a publié un avis pour rappeler aux résidents de prendre des mesures pour se protéger eux-mêmes ainsi que leurs propriétés, et de se tenir prêts à toute éventualité, par exemple des pannes de courant, des inondations et des marées de tempête.

Le phare de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse, durant une tempête en 2018. Photo : Radio-Canada / CBC / Robert Short

Gare aux inondations

Lundi et mardi au Nouveau-Brunswick, on prévoit de 25 à 75 millimètres de pluie. Les quantités pourraient être plus fortes par endroits dans le sud-est de la province.

Dans certaines régions du nord du Nouveau-Brunswick, il pourrait y avoir de la faible neige et de la pluie verglaçante, dans la nuit de dimanche à lundi.

Le vent pourrait souffler en rafales de 60 à 80 kilomètres à l'heure, surtout le long de la côte acadienne et de la côte de la baie de Fundy.

L'Île-du-Prince-Édouard est aussi dans la trajectoire de cette tempête et pourrait recevoir de la pluie abondante pouvant atteindre 100 millimètres et peut-être davantage par endroits, accompagnée de rafales de plus de 90 kilomètres à l'heure.

À l'Île-du-Prince-Édouard, on craint que les conditions ne favorisent un ressac pilonnant et des niveaux d'eau plus élevés que la normale mardi et mercredi.