Mélange de pluie, de neige et de vent prévu sur les Maritimes

Un cocktail météo fait de pluie abondante, de vent et de neige pourrait occasionner des difficultés aux résidents des Maritimes ce week-end et en début de semaine.

Environnement Canada a publié des bulletins de veille et des avertissements pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

L'est de la Nouvelle-Écosse pourrait se parer d'un décor hivernal samedi, puisque des avertissements et veilles de bourrasques de neige ont été lancés pour la zone située entre les comtés de Pictou et de Victoria.

Environnement Canada prévoit de la pluie abondante sur certains secteurs des Maritimes dans les prochains jours. Photo : iStock / RobertCrum

Environnement Canada prévoit une grande quantité de neige qui pourrait s'accumuler rapidement pour atteindre de 15 à 25 centimètres de neige dans les secteurs du nord du Cap-Breton, incluant Chéticamp, avec des rafales de 60 à 70 kilomètres à l'heure, ce qui risque de soulever de la poudrerie.

Dans les secteurs de Pictou et d'Antigonish, les accumulations pourraient se situer entre 10 et 15 centimètres de neige.

Ailleurs en Nouvelle-Écosse, on prévoit surtout de la pluie abondante, en quantités allant de 100 à 150 millimètres, peut-être davantage par endroits. Les rafales pourraient souffler à plus de 90 kilomètres à l'heure, notamment le long de la côte atlantique.

De la pluie pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard

Lundi et mardi au Nouveau-Brunswick, on prévoit de 25 à 75 millimètres de pluie. Les quantités pourraient être plus fortes par endroits dans le sud-est de la province.

Le vent pourrait souffler en rafales de 60 à 80 kilomètres à l'heure, surtout le long de la côte acadienne et de la côte de la baie de Fundy.

L'Île-du-Prince-Édouard est aussi dans la trajectoire de cette tempête et pourrait recevoir de la pluie abondante pouvant atteindre 100 millimètres et peut-être davantage par endroits, accompagnée de rafales de plus de 90 kilomètres à l'heure.