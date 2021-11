La finale locale de Cégeps en spectacle aura lieu pour la première fois à Amos

Il s'agit d'une compétition qui aura lieu au Théâtre des Eskers avec des étudiants qui vont présenter dix numéros allant de la danse, le chant ou encore l’humour.

Ils vont devoir exceller pour se qualifier à la finale régionale Centre-Ouest et représenteront ainsi la région à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 mars prochain.

Une bourse sera également remise aux vainqueurs, explique Marie-Pier Dupuis, conseillère à la vie étudiante du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Nous, on trouve ça important de donner une place aux arts de la scène et aux étudiants qui ont des talents en art, en musique, en danse et tout ça , dit-elle.

Et d'ajouter que le Cégep veut leur donner une plate-forme, une vitrine pour montrer de quoi ils sont capables et c'est de montrer aussi que la persévérance scolaire est améliorée avec les activités socioculturelles. Donc ces étudiants-là qui ont une plate- forme pour pratiquer leurs loisirs vont être fort probablement plus motivés à continuer leurs études, donc on trouve ça important de leur donner ce genre d'activités là.

Elle affirme que le concours est un événement qui attire plusieurs participants.

Désormais, le concours local aura lieu chaque année dans un campus différent de la région.